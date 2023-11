Sciopero 17 novembre 2023 bus, treni e voli: i nuovi orari

È ancora caos sullo sciopero del 17 novembre 2023 proclamato da Cgil e Uil contro la manovra del governo Meloni, con la Commissione di garanzia che ha chiesto la rimodulazione dello stop in alcuni settori, e i sindacati che per tutta risposta hanno confermato l’astensione dal lavoro e le sue modalità di svolgimento, decidendo solamente di escludere il trasporto aereo. Sullo sfondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cioè Matteo Salvini) che ha ‘minacciato’ di precettare le sciopero se non verranno rispettate le indicazioni del Garante. Vediamo dunque come sarà strutturato lo sciopero di venerdì 17 novembre nel settore dei trasporti (bus, treni e voli) alla luce delle notizie in nostro possesso, tenendo presente da qui a tre giorni le cose potrebbero ulteriormente cambiare. Nel caso provvederemo ad aggiornare le informazioni.

SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Lo sciopero generale dei settori pubblici e privati, indetto da Cgil e Uil per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023, inizialmente doveva comprendere l’intero settore dei trasporti, interessando quindi TPL, ferrovie, aerei, trasporto marittimo, autostrade e Anas con le seguenti modalità:

Trasporto Pubblico Locale (bus, tram, metro, ecc.): 24 ore con modalità territoriali;

(bus, tram, metro, ecc.): 24 ore con modalità territoriali; Ferrovie : 21 ore dalle 0:01 alle 20:59;

: 21 ore dalle 0:01 alle 20:59; Aerei : 24 ore dalle 0:01 alle 23:59;

: 24 ore dalle 0:01 alle 23:59; Trasporto marittimo : 24 ore dalle 0:01 alle 23:59;

: 24 ore dalle 0:01 alle 23:59; Autostrade e Anas: 24 ore dalle 0:01 alle 23:59.

A seguito delle trattative con la Commissione di garanzia, i sindacati hanno poi deciso di annullare lo sciopero dei voli, probabilmente perché il settore aereo ha in previsione un’altra grande agitazione sindacale nella giornata di venerdì 24 novembre.

Da notare che nelle ultime ore anche il sindacato di base SI Cobas ha proclamato uno sciopero per il 17 novembre 2023 di tutto il settore privato, della durata di 24 ore, per protestare contro il “genocidio in Palestina”, aumentando pertanto gli eventuali disagi nei trasporti durante la giornata di venerdì prossimo.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 BUS, TRAM E METROPOLITANE

Come detto, lo sciopero 17 novembre 2023 nell’ambito del trasporto pubblico locale è organizzato con modalità territoriali, nel rispetto delle fasce di garanzia che sono dovute in quanto giorno feriale.

Al momento le aziende del TPL di Roma e Milano non hanno ancora comunicato le modalità dello sciopero, a differenza per esempio di Torino che si è organizzata garantendo il regolare svolgimento delle corse nelle seguenti fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente : dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15.00.

: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15.00. servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres : da inizio servizio alle 8:00 e dalle 1:30 alle 17:30.

: da inizio servizio alle 8:00 e dalle 1:30 alle 17:30. servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Altre agitazioni nel trasporto pubblico locale sono al momento confermate a:

Firenze : società Autolinee Toscane (ex Ataf), 4 ore dalle 17:00 alle 21:00;

: società Autolinee Toscane (ex Ataf), 4 ore dalle 17:00 alle 21:00; Cosenza : società Amaco, 24 ore;

: società Amaco, 24 ore; Savona: società TPL, 24 ore.

Per informazioni sulle altre città invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.





SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 TRENITALIA, ITALO, TRENORD

Dalle ore 00:01 alle ore 20:59 di venerdì 17 novembre 2023 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS comprendente Trenitalia e Trenitalia Tper. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L’agitazione potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni qui con la lista dei treni nazionali e regionali garantiti.

Anche i treni di Italo potranno fermarsi dalle 00:01 alle 20:59 del 17 novembre. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, la società ha pubblicato la lista dei treni garantiti. Ulteriori informazioni al numero (a pagamento) dell’assistenza telefonica 892020.

Al momento Trenord non ha ancora fornito informazioni sullo sciopero del 17 novembre 2023.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 VOLI AEREI

Venerdì 17 novembre 2023, contrariamente alle intenzioni iniziali, non ci sarà alcuno sciopero dei voli per decisione dei sindacati Cgil e Uil dopo le trattative con la Commissione di garanzia. I disagi nel trasporto aereo sono però rinviati di una sola settimana perché venerdì 24 novembre è previsto un altro sciopero.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023: TRASPORTO MARITTIMO

A rischio sospensione i collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori dalle ore 00:01 alle 23:59 del 17 novembre 2023.



SCIOPERO 17 NOVEMBRE 2023 AUTOSTRADE E ANAS

Sciopererà anche il personale delle autostrade con possibile chiusura dei caselli con operatore fisico. Regolarmente aperti i caselli automatici e quelli con telepedaggio. Qui spieghiamo cosa succede ai caselli autostradali nelle giornate di sciopero.

Anas invece garantirà per l’intera giornata, nonostante lo sciopero, l’erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale.