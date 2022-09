Sciopero 16 settembre 2022 mezzi pubblici: orari e modalità

Arriva venerdì 16 settembre 2022 lo sciopero dei mezzi pubblici per protestare contro le aggressioni subite dal personale TPL: scopri gli orari e le modalità dell'astensione nazionale

Occhio alla data del nuovo sciopero: il 16 settembre 2022 i mezzi pubblici di tutte le città italiane si fermeranno per 8 ore a causa di un’agitazione proclamata dalle maggiori sigle sindacali in segno di protesta contro le “violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi”. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, a cui si sono poi aggiunte Orsa Autoferro Tpl e Slm-Fast/Confsal, lamentano l’assoluta mancanza di interventi “a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e anche da parte del legislatore” e chiedono con urgenza l’adozione di “specifici provvedimenti indirizzati a prevenire e scoraggiare le aggressioni al personale dei mezzi pubblici”.

SCIOPERO 16 SETTEMBRE 2022 DEI MEZZI PUBBLICI: GLI ORARI

Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici di venerdì 16 settembre 2022, della durata di 8 ore, è strutturato con modalità territoriali, per cui gli eventuali disagi potrebbero verificarsi in orari differenti. Nel momento in cui scriviamo siamo ancora in attesa di conoscere le tempistiche esatte dell’astensione dal lavoro del personale TPL nelle principali città, come Roma, Milano, Torino, Napoli e altre. Tuttavia va considerato che trattandosi di un giorno feriale saranno sicuramente attivate le fasce orarie di garanzia, che solitamente sono da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Aggiorneremo la pagina non appena avremo notizie ufficiali sugli orari dello sciopero del 16 settembre 2022 nelle maggiori città d’Italia.

SCIOPERO 16 SETTEMBRE 2022 TPL DI BUS, TRAM E METRO, TUTTE LE AGGRESSIONI DEGLI ULTIMI MESI

La segreteria nazionale del sindacato Orsa Autoferro Tpl ha pubblicato, all’interno del comunicato di adesione allo sciopero del 16 settembre, l’elenco delle aggressioni subite negli ultimi mesi dal personale TPL (Trasporto Pubblico Locale), che in effetti appare molto simile a un bollettino di guerra. È superfluo sottolineare che servirebbe tutelare con maggiore decisione chi svolge un fondamentale servizio pubblico, a fronte di una paga spesso non adeguata, e si vede quotidianamente minacciato, ingiuriato e talvolta percosso.

Ecco la lista delle più recenti aggressioni:

18 giugno 2022: Bari capolinea Amtab, autista preso a morsi e a calci;

24 giugno 2022: Milano linea 3 Metro Atm San Donato, addetto di stazione preso a calci e pugni da 4 teppisti;

5 luglio 2022: Torino linea 68 Gtt, verificatore preso a spintoni;

5 luglio 2022: Trieste linea C Trieste Trasporti, autista preso a calci e pugni;

13 luglio 2022: Genova linea 9 Amt, autista aggredita e minacciata;

24 luglio 2022: Firenze linea 56 Ataf, autista minacciato con un paio di forbici;

2 agosto 2022: Cesena punto bus Start Romagna, autista preso a calci e a pugni;

5 agosto 2022: Nocera Inferiore-Sarno Linea 79 Busitalia, autista preso a calci;

6 agosto 2022: Venezia – Actv, marinaio colpito da una lattina di birra piena;

9 agosto 2022: Porto Torres Fermata via Mare Arst, autista spintonato e insultato;

17 agosto 2022: Perugia linea P Busitalia, autista preso a sputi e insultato;

19 agosto 2022: Colleferro (RM) linea Colleferro-Roma Cotral, autista accoltellato;

22 agosto 2022: Roma linea 170 Atac, autista insultato e minacciato con una spranga;

24 agosto 2022: Palermo linea 731 Amat, verificatore e autista presi a pugni;

26 agosto 2022: Pavia linea 94 Autoguidovie, autista colpito in volto con una testata;

5 settembre 2022: Verona linea 121 Atv, autista colpito al volto con rottura setto nasale;

9 settembre 2022: Milano linea 3 Metro Atm, addetto di stazione colpito al naso con una testata.