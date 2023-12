Sciopero 15 dicembre 2023 trasporto pubblico: orari e fasce

Lo sciopero 15 dicembre 2023 del trasporto pubblico locale, indetto dai sindacati di base, è il recupero dell’agitazione prevista lo scorso 27 novembre e poi rinviata a seguito della precettazione del ministro Salvini che ne aveva ridotto la durata da 24 a sole 4 ore. In realtà anche lo sciopero di venerdì 15 dicembre è a rischio precettazione, per cui la situazione andrà monitorata nei prossimi giorni in attesa di eventuali sviluppi. Fino a nuova comunicazione, gli orari dello sciopero e le fasce di garanzia restano quelle descritte nei prossimi paragrafi.

SCIOPERO 15 DICEMBRE 2023: MOTIVAZIONI

Venerdì 15 dicembre 2023 i sindacati USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas hanno dunque proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale della durata di 24 ore.

Per USB Lavoro Privato e CUB Trasporti lo sciopero è stato proclamato “per il libero esercizio al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza e per il blocco delle spese militari”.

Invece per AL Cobas lo sciopero è “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e l’abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando il monopolio costruito su complicità delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, per il superamento dei salari di ingresso, contro appalti e subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e la tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari e contro le grandi opere speculative”.

SCIOPERO 15 DICEMBRE 2023: ORARI E FASCE DI GARANZIA A ROMA, MILANO, TORINO E NAPOLI

A Roma trasporto pubblico a rischio venerdì 15 dicembre per lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati di base. L’agitazione interesserà la rete ATAC e i bus periferici della Roma TPL.

Fasce di garanzia: da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

A Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee ATM dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino al termine del servizio. Possibili interruzioni anche sulla funicolare Como-Brunate dalle 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30 fino al termine del servizio.

Fasce di garanzia: a Milano città da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00, sulla funicolare Como-Brunate da inizio servizio alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

A Torino lo sciopero avrà effetto sulle linee del trasporto pubblico locale gestite da GTT, inclusi i servizi extraurbani e ferroviari.

Fasce di garanzia: servizio urbano, suburbano e metropolitana dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00; servizio extraurbano e servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30; servizio ferroviario sfm1 Rivarolo-Chieri dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Infine a Napoli ANM comunica che insieme allo sciopero nazionale di 24 ore, venerdì 15 dicembre 2023 è prevista una seconda azione di sciopero aziendale dalle ore 3:01 del 15 alle 3:00 del 16 dicembre. L’eventuale interruzione del servizio sarà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia.

Fasce di garanzia: linee di superficie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00; funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto da inizio servizio alle 9:20 e dalle 17:00 alle 19:50, impianto di Chiaia chiuso e sostituito da servizio navetta; metro Linea 1 dalle 6:30 alle 9:10 e dalle 17:00 alle 19:34.

Per informazioni sulle altre città d’Italia invitiamo a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

ALTRI SCIOPERI DEI MEZZI PUBBLICI DEL 15 DICEMBRE 2023

Venerdì 15 dicembre 2023 sono previsti ulteriori scioperi dei mezzi pubblici a carattere locale (e che potrebbero non essere interessati da un’eventuale precettazione).

Nella regione Umbria si ferma per 24 ore il personale di Busitalia.

In Calabria sciopera per 4 ore, dalle 10:30 alle 14:30, il personale delle Ferrovie della Calabria presso il centro automobilistico di Gioia Tauro e presso l’impianto di Marina di Gioiosa Jonica.

In Trentino Alto Adige a rischio per 24 ore anche i treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido, e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa.