Sciopero 14 dicembre 2023 di Trenord: orari e treni garantiti

Proseguono i disagi nel settore trasporti: alcune sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per giovedì 14 dicembre 2023, precisamente dalle ore 9:01 alle ore 16:59, che potrà riguardare il personale di Trenord. Saranno interessati soprattutto i convogli di Trenord in Lombardia, tuttavia potranno subire variazioni o cancellazioni anche i treni regionali di Trenitalia nella stessa Lombardia e nelle regioni limitrofe. Nelle prossime righe trovate maggiori informazioni sullo sciopero Trenord del 14 dicembre 2023 con gli orari dello stop e i treni garantiti.

SCIOPERO TRENORD 14 DICEMBRE 2023: ORARI E FASCE DI GARANZIA

Nel trasporto regionale, per legge, devono essere assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21.00 dei giorni feriali. Ma visto che lo sciopero Trenord del 14 dicembre è previsto dalle 9:01 alle 16:59, quindi al di fuori delle fasce di garanzie, NON ci saranno treni garantiti.

Trenord comunque avverte che in tutte le direttrici della Lombardia arriveranno sicuramente a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 9:01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:01.

SCIOPERO 14 DICEMBRE 2023 DI TRENORD: CORSE SOSTITUTIVE PER LINEE AEROPORTO

Lo sciopero Trenord del 14 dicembre 2023 coinvolgerà potenzialmente anche i collegamenti aeroportuali da e per lo scalo di Malpensa e in particolare le linee ‘Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto’ e ‘S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona’. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

In alternativa si potrà prendere il taxi, qui ci sono le tariffe da e per Milano.

SCIOPERO 14 DICEMBRE 2023 TRENORD IN LOMBARDIA: CONSEGUENZE NELLE REGIONI LIMITROFE

Come anticipato, a causa dello sciopero del 14 dicembre 2023 di Trenord anche i treni regionali di Trenitalia, in Lombardia e nelle regioni limitrofe, potranno subire variazioni, ad esempio quelli della linea Milano – Domodossola. Inoltre l’astensione dal lavoro del personale viaggiante potrà comportare modifiche al servizio prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Tuttavia, ribadiamo, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è fondamentale prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e attraverso sito, app e social network di Trenord.