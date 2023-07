Sciopero 13 luglio 2023 Trenitalia e Italo: orari e treni garantiti

Lo sciopero del 13 luglio 2023 di Trenitalia, Italo, Trenord e Tper rischia di paralizzare la circolazione ferroviaria in Italia proprio a ridosso del week-end, bloccando per 24 ore pendolari, turisti e viaggiatori a vario titolo. Poiché l’astensione dal lavoro è programmata in un giorno feriale, precisamente di giovedì, sono comunque previsti dei treni garantiti nelle fasce orarie di competenza, ma i disagi saranno lo stesso tanti. Nelle prossime righe trovate tutte le informazioni di cui disponiamo sullo sciopero del 13 luglio.

SCIOPERO 13 LUGLIO 2023: TRENI DI TRENITALIA

Dalle ore 3.00 del mattino di giovedì 13 alle ore 2.00 del mattino di venerdì 14 luglio 2023, è stato indetto uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia. Per i treni a lunga percorrenza di Trenitalia (Frecce, EuroCity e InterCity) sono previste cancellazioni e variazioni, mentre per i treni regionali sono garantiti solamente i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Ricordiamo che l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Lista di Trenitalia dei treni a lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Per la lista dei treni regionali garantiti in caso di sciopero, cercare nell’apposita sezione di Trenitalia.it.

Maggiori informazioni sul sito e sull’app di Trenitalia, in particolar modo consultando la sezione Infomobilità, oppure contattando il numero verde gratuito 800.89.20.21.

SCIOPERO 13 LUGLIO 2023: TRENI DI ITALO

Italo, a seguito della proclamazione dello sciopero previsto dalle ore 3:00 del 13 luglio 2023 alle ore 2:00 del 14 luglio 2023, al fine di diminuire gli eventuali disagi causati ai viaggiatori, ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito e l’app di Italo, oppure contattare il numero Pronto Italo 060708.

SCIOPERO 13 LUGLIO 2023: TRENI DI TRENORD

Visto lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, indetto dalle ore 3:00 di giovedì 13 alle ore 2:00 di venerdì 14 luglio 2023, i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza gestiti da Trenord possono subire variazioni e/o cancellazioni.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, sono istituiti bus sostitutivi, senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sono comunque in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggiano esclusivamente i treni compresi nella lista dei ‘Servizi Minimi Garantiti’.

Maggiori dettagli sul sito e sull’app di Trenord, si invitano inoltre i viaggiatori a prestare attenzione sia agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

SCIOPERO 13 LUGLIO 2023: TRENI DI TPER

Lo sciopero 13 luglio 2023 riguarda infine anche il personale di Trenitalia Tper, e dalle 3:00 del 13 alle 2:00 del 14 può coinvolgere i treni regionali in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe, comportando modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni regionali di Trenitalia e di Trenord, in Emilia Romagna e nelle regioni confinanti, possono a loro volta subire delle variazioni.

Attivate le fasce orarie di garanzia dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 del 13 luglio, durante le quali viaggiano i treni garantiti Tper (qui la lista completa).

Maggiori informazioni sul sito di Trenitalia-Tper o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.