Sciopero 13 dicembre 2024: i nuovi orari dopo la precettazione

Dopo quello del 29 novembre, venerdì 13 dicembre 2024 ci sarà un altro sciopero generale di tutti i settori pubblici privati, proclamato stavolta dal sindacato di base USB con l’adesione di Cobas e USB lavoro privato. Sarà ovviamente interessato anche il settore dei trasporti con stop di treni, trasporto pubblico locale (bus, tram e metropolitane), taxi e traghetti. Esclusi invece gli aerei, per i quali è comunque prevista un’altra agitazione il 15 dicembre. Nelle prossime righe troverete tutte le informazioni sullo sciopero del 13 dicembre 2024 con i nuovi orari dopo la precettazione disposta dal ministro Salvini.

Aggiornamento dell’11 dicembre 2024 con i nuovi orari dello sciopero del 13 dicembre 2024 a seguito dell’ordinanza di precettazione che limita a 4 ore la durata anziché 24 come previsto inizialmente.

SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (BUS, TRAM, METROPOLITANE)

In occasione dello sciopero generale del 13 dicembre 2024, i mezzi del trasporto pubblico locale si fermeranno per 4 ore, con possibili differenze nell’articolazione oraria in base alle città, a seconda delle fasce di garanzia. A questo proposito, le società che gestiscono il TPL nelle maggiori città italiani hanno già comunicato le modalità dello sciopero:

a Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis a partire dalle 9:00 e fino alle 13:00;

a Milano lo sciopero avrà conseguenze sulle linee ATM dalle 9:00 alle 13:00;

anche a Torino lo sciopero sarà limitato a sole 4 ore: i mezzi del servizio Urbano-Suburbano e Metropolitana si fermeranno dalle ore 9:00 alle 12:00; i mezzi del servizio Extraurbano e servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) si fermeranno dalle 9:00 alle 13:00. Sarà sempre assicurato il completamento delle corse in partenza entro l'orario di inizio dello sciopero;

a Napoli saranno a rischio le linee di superficie (dalle 9 alle 13 con ultime partenze 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e ripresa circa 30 minuti dopo la fine), le funicolari (ultima corsa garantita 9:20, poi il servizio riprenderà alle 13:20) e le linee 1 e 6 della metropolitana gestite da ANM: sulla linea 1 ultima corsa da Piscinola ore 09:10, ultima corsa da Garibaldi ore 09:10; prima corsa da Piscinola ore 13:10, prima corsa da Garibaldi ore 13:50. Sulla Linea 6 ultima corsa da Municipio ore 09:14; da Mostra ore 09:08.

Per info sullo sciopero del 13 dicembre nelle altre città d’Italia invitiamo invece a consultare i rispettivi portali comunali e i siti delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.



SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024 TRENI

Le disposizioni sulla circolazione ferroviaria dello sciopero del 13 dicembre 2024 prevedono lo stop ai treni per 4 ore dalle ore 9:00 alle ore 13:00. In questi casi Trenitalia assicura l’arrivo a destinazione dei treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’astensione dal lavoro, mentre trascorso tale periodo i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. In ogni caso, durante gli scioperi nei giorni feriali, Trenitalia garantisce questa lista di treni a lunga percorrenza, mentre per quanto riguarda i treni regionali, vengono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Inoltre ogni regione può garantire alcuni convogli (elenco qui cercando il sottoparagrafo Treni regionali e selezionando la regione di interesse).

Per la gestione dello sciopero da parte di Italo Treno e di Trenord, il primo ha già comunicato la lista dei treni garantiti e anche Trenord ha fornito la sua lista di treni che circolano a prescindere nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Previsto un servizio sostitutivo con bus in caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale da e per Malpensa.

SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024 TAXI

Lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da USB con l’adesione di Cobas e USB lavoro privato per il 13 dicembre 2024 comporta anche l’astensione dal lavoro per 4 ore dei tassisti che aderiscono alle suddette organizzazioni sindacali. Pertanto venerdì 13 il servizio taxi, soprattutto nelle grandi città, potrebbe risentirne con meno vetture disponibili per i clienti.



SCIOPERO 13 DICEMBRE 2024 TRAGHETTI

Per quanto riguarda infine i trasporti marittimi, venerdì 13 dicembre i collegamenti per le isole maggiori e per le isole minori potrebbero fermarsi un’ora prima delle partenze. A rischio anche il traffico nei porti.