Sciopero 12 maggio 2024 degli aerei: orari e voli cancellati

Domenica 12 maggio 2024 tre diverse agitazioni sindacali rischiano di compromettere il trasporto aereo penalizzando soprattutto i viaggiatori di rientro dal week-end: si fermano infatti per 4 ore il personale Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa, il personale Enav/Techno Sky di Milano Linate e il personale della società GH che cura i servizi di terra all’aeroporto di Verona Villafranca. Pertanto gli eventuali disagi interesseranno prevalentemente i voli in partenza e in arrivo da questi scali. Di seguito trovate gli orari dello sciopero aerei del 12 maggio 2024 e la lista dei voli garantiti e cancellati, precisando che ritardi e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione.

SCIOPERO 12 MAGGIO 2024 DEI VOLI: QUALI ORARI?

Per quanto riguarda gli orari dello sciopero del 12 maggio 2024, come detto sono previste tre agitazioni a carattere locale che interesseranno principalmente gli aeroporti di Malpensa, Linate e Verona, con possibile coinvolgimento a cascata di altri scali. Tutte gli scioperi seguiranno comunque lo stesso orario:

4 ore dalle 13:00 alle 17:00.

SCIOPERO AEREI 12 MAGGIO 2024: VOLI GARANTITI

Riguardo lo sciopero aerei del 12 maggio 2024, Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha comunicato l’elenco dei voli garantiti, specificando che dalle 13:00 alle 17:00 dovranno essere comunque effettuati:

tutti i voli di stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

Dovranno essere inoltre assicurati:

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, verranno autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERI AEREI ESTERI CHE POSSONO COINVOLGERE L’ITALIA

Nello stesso fine settimana dello sciopero del 12 maggio 2024, in altri Paesi europei sono in programma ulteriori astensioni dal lavoro nel comparto aereo che potrebbero indirettamente coinvolgere gli scali italiani.

Tra le proteste di maggior rilievo, riportiamo quelle dei lavoratori di EasyJet che incroceranno le braccia all’aeroporto di Londra Gatwick dal 10 al 13 maggio 2024, e del personale della Border Force a Londra Heathrow il successivo 18 maggio. Attenzione dunque se in queste giornate avete un volo da e per questi aeroporti.