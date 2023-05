Sciopero 12 maggio 2023 degli autobus: orari e fasce

Venerdì 12 maggio 2023 sciopera il personale di diverse società di autobus in tutta Italia, con differenti modalità. Le corse gestite dalle aziende interessate dallo sciopero potrebbero dunque ritardi o cancellazioni: di seguito trovate le informazioni aggiornate su ciascuna agitazione sindacale, con gli orari dello stop e le fasce di garanzia.

SCIOPERO 12 MAGGIO 2023 AUTOGUIDOVIE LOMBARDIA E BOLOGNA

Il personale di Autoguidovie, che opera nelle aree lombarde di Milano sud-est, Milano sud-ovest, Monza e Brianza, Cremona, Crema, Pavia, Voghera e Paderno Dugnano, nonché nell’area di Bologna, si ferma il 12 maggio 2023 per uno sciopero di 24 ore proclamato da Faisa-Cisal.

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati:

da inizio servizio alle ore 8:29;

dalle 15:00 alle ore 17:59.

Pertanto potrebbero NON essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria:

dalle 8:30 alle 14:59;

dalle 18:00 a fine servizio.

Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 12 MAGGIO 2023 BUSITALIA UMBRIA

Il sindacato USB-Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 24 ore nella giornata di venerdì 12 maggio 2023 che interessa il personale viaggiante di Busitalia Umbria. L’eventuale astensione dal lavoro sarà gestita con le seguenti modalità.

Provincia di Perugia (servizi autobus urbani ed extraurbani, navigazione Lago Trasimeno, minimetrò di Perugia, mobilità alternativa di Spoleto):

sciopero di 24 ore con effettuazione dei servizi nelle fasce orarie di garanzia 6:00 / 9:00 e 12:00 / 15:00. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Provincia di Terni (servizi autobus urbani ed extraurbani, funicolare di Orvieto):

sciopero di 24 ore con effettuazione dei servizi nelle fasce orarie di garanzia 6:30 / 9:30 e 12:30 / 15:30. Le corse che partono dal capolinea prima dell’orario dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Servizi ferroviari:

sciopero di 24 ore con effettuazione dei servizi nelle fasce orarie di garanzia 5:45 / 8:45 e 11:45 / 14:45.

Servizi effettuati nella rete regionale:

i servizi che partono dalla stazione di origine al di fuori delle fasce orarie sopra riportate non saranno garantiti in caso di adesione. Nelle predette fasce di garanzia, a causa della diversa modalità di svolgimento del servizio ferroviario (autobus-treno-autobus), non sarà garantita la continuità del servizio stesso tra origine e destinazione.

Servizi ferroviari effettuati da Busitalia Umbria in nome e per conto di Trenitalia nella rete nazionale RFI:

saranno garantiti i servizi indicati come tali nell’orario ufficiale di Trenitalia (treni 19705, 19745 Terni – L’Aquila e treni 19722 e 19758 L’Aquila – Terni).

Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 12 MAGGIO 2023 AUTOLINEE TOSCANE (FIRENZE E LIVORNO)

Venerdì 12 maggio 2023 i bus di Autolinee Toscane nelle province di Firenze e Livorno, sia in ambito urbano che extraurbano, possono subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore indetto dal sindacato Fast Slm Confsal. L’agitazione riguarda sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.

Per ciò che riguarda le corse degli autobus , lo sciopero sarà dalle 17:00 alle 21:00 .

, lo sciopero sarà . Per operai e impiegati, compresi quelli delle biglietterie, lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà pertanto dalle adesioni allo sciopero 12 maggio 2023. Maggiori informazioni qui.

SCIOPERO 12 MAGGIO 2023 AUTOLINEE ROMANO CROTONE

Si ferma per 24 ore anche il personale delle Autolinee Romano in Calabria, che gestiscono il servizio urbano a Crotone e alcune linee regionali nelle aree di Crotone, Cosenza, San Giovanni in Fiore, Germaneto e presso gli aeroporti di Lamezia Terme e Crotone. Come detto, l’astensione dal lavoro, proclamata dalle sigle Filt-Cgil, Uilt-Uil, Ugl-Fna e Faisa-Cisal, riguarda l’intera giornata del 12 maggio 2023, con l’applicazione di fasce di garanzia.

SCIOPERO 13 MAGGIO 2023 BUSITALIA PADOVA

Per completezza d’informazione inseriamo lo sciopero del 13 maggio 2023 (attenzione: 13 maggio, ossia sabato) del personale di Busitalia Padova, indetto dall’organizzazione sindacale Faisa-Cisal.

In caso di adesione allo sciopero, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per 24 ore secondo le modalità di seguito riportate.

Bacino di Padova:

Servizio urbano e Linee Colli dalle 8:30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio;

Servizio extraurbano (escl. Linee Colli) dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio.

Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Padova, l’elenco delle corse garantite è disponibile cliccando su ciascuno di questi link: servizio urbano Padova, servizio colli Padova, servizio extraurbano Padova.

Si rammenta che le corse Adria – Cavarzere – Padova sono di competenza del bacino di Rovigo e quindi non sono interessate dallo sciopero. Maggiori informazioni qui.