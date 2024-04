Sciopero 12 aprile 2024 in Campania: tutti i treni a rischio

Dopo l’agitazione di ieri che ha riguardato i mezzi pubblici, lo sciopero del 12 aprile 2024 della Direzione Business Regionale Campania di Trenitalia mette a rischio la circolazione ferroviaria, interessando in particolare i treni regionali. Pendolari, studenti e viaggiatori in generale sono dunque invitati a controllare la situazione del treno che devono prendere ed eventualmente a modificare i propri programmi.

SCIOPERO 12 APRILE 2024 CAMPANIA: QUANDO SI FERMANO I TRENI?

Lo sciopero di Trenitalia in Campania di venerdì 12 aprile 2024 è indetto dalle ore 9:01 alle ore 16:59, dura pertanto ben otto ore. Secondo l’azienda ferroviaria lo stop non impatterà sui treni a lunga percorrenza ma potrebbe causare cancellazione e variazioni nel traffico regionale, coinvolgendo anche le regioni limitrofe alla Campania. con possibili modifiche al servizio pure prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Poiché lo sciopero del 12 aprile 2024 si tiene al di fuori delle fasce orarie di garanzia, stabilite dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 dei giorni feriali, non saranno attivati i servizi sostitutivi. In ogni caso I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano lo stesso alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

SCIOPERO 12 APRILE 2024 CAMPANIA: QUALI SONO I TRENI A RISCHIO CANCELLAZIONE?

Cliccando su questo link potete leggere la lista dei treni regionali della Campania garantiti in caso di sciopero, individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza. Verificate con attenzione se il vostro treno fa parte di questa lista, altrimenti valutate soluzioni alternative.

L’elenco riguarda i convogli delle linee regionali e interregionali Battipaglia – Salerno – Mercato S. Severino – Nocera Inferiore, Caserta – Benevento, Caserta – Cassino – Roma Termini, Napoli Centrale – Formia – Roma Termini, Napoli Centrale – Aversa – Caserta, Napoli Centrale – Cancello – Caserta, Napoli Centrale – Salerno – Eboli, Napoli Centrale – Sapri – Paola, Salerno – Cancello – Caserta, Salerno – Napoli Campi Flegrei, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno – Formia, Pozzuoli – Napoli Gianturco – Napoli S. Giovanni-Barra.

SCIOPERI DEI TRASPORTI PREVISTI PROSSIMAMENTE

Nelle prossime settimane la pazienza dei viaggiatori (rispettando ovviamente le legittime rivendicazioni dei lavoratori) sarà messa a dura prova da nuovi scioperi dei trasporti, regolatevi quindi di conseguenza. I treni potrebbero fermarsi nuovamente il 3 maggio e il trasporto pubblico locale il 6 maggio, in entrambi i casi per 24 ore. Un ulteriore sciopero dei treni è stato indetto per il 19 maggio mentre i voli saranno a rischio il 15 giugno.