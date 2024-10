Sciopero 11 ottobre 2024 aerei: orari e cancellazioni

Previsti possibili disagi nel trasporto aereo per lo sciopero dell’11 ottobre 2024 che, pur essendo di sole 4 ore e limitato ad alcune categorie e scali, potrebbe estendersi ad altri aeroporti per una sorta di ‘effetto valanga‘, causando ritardi e cancellazioni un po’ ovunque. Continua a leggere per conoscere tutte le informazioni sullo sciopero dei voli in Italia di venerdì 11 ottobre 2024.

SCIOPERO 11 OTTOBRE 2024: CATEGORIE E AEROPORTI INTERESSATI

Come detto, lo sciopero 11 ottobre 2024 riguarda in particolare alcune categorie di lavoratori del comparto aereo e diversi scali italiani, vediamo quali sono:

personale società Enav aeroporto Punta Raisi di Palermo (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Techno Sky – gestione e manutenzione hardware/software di impianti e sistemi per i servizi di assistenza al volo (4 ore dalle 13:00 alle 17:00 a livello nazionale);

personale società Techno Sky area di Milano ACC, Linate AC e Monte Settepani CRT (4 ore dalle 13:00 alle 17:00);

personale società Techno Sky comprensorio di Bari e Brindisi (4 ore dalle 13:00 alle 17:00).

SCIOPERO AEREI 11 OTTOBRE 2024: VOLI GARANTITI

Normalmente nelle giornate di sciopero degli aerei vengono sempre attivate le fasce orarie di tutela dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, durante le quali i voli devono essere comunque effettuati.

Devono essere inoltre assicurati:

tutti i voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’unica frequenza giornaliera.

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Oltre ai voli sopraindicati, vengono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le compagnie aeree sono in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

SCIOPERO 11 OTTOBRE 2024: VOLI CANCELLATI

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato quali sono i voli garantiti nelle giornate di sciopero degli aerei, adesso passiamo alle dolenti note parlando dei voli che saranno cancellati. Tuttavia, come loro abitudine, Ryanair, Easyjet, Volotea e altre compagnie low cost non comunicano in anticipo la lista degli eventuali voli soppressi ma invieranno le informazioni direttamente agli utenti tramite email, sms o app. Invece ITA Airways diffonde la lista dei voli cancellati ma per il momento, in riferimento allo sciopero dell’11 ottobre, non l’ha ancora fatto. Aggiorneremo la pagina non appena avremo informazioni più precise dalla compagnia di bandiera.