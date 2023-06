Sciopero 11 giugno 2023 dei treni: orari e fasce di garanzia

Il periodo difficile sul fronte dei trasporti prosegue con lo sciopero 11 giugno 2023 dei treni in Trentino – Alto Adige, che creerà disagi in tutta la regione in un giorno festivo. Si tratta in realtà di due distinte agitazioni sindacali a livello regionale: una della durata di 23 ore proclamata dalle sigle Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie + Rsu 42 Collegio Equipaggi che riguarda il personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenitalia; e l’altra di 8 ore, sovrapposta alla prima, indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Asgb e che interessa il personale equipaggi, sempre di Trenitalia. Vediamo quali sono gli orari dello sciopero e le eventuali fasce di garanzia.

SCIOPERO 11 GIUGNO 2023 DEI TRENI IN TRENTINO – ALTO ADIGE: QUANDO INIZIA?

Lo sciopero del personale mobile e del personale equipaggi di Trenitalia della Direzione Provinciale Trento e della Direzione Provinciale Bolzano seguirà i seguenti orari:

dalle ore 2:00 di domenica 11 giugno alle ore 1:00 di lunedì 12 giugno 2023.

Per i treni Regionali, in Trentino Alto Adige e nelle regioni limitrofe, potranno pertanto verificarsi cancellazioni o variazioni, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Non saranno coinvolti i treni Lunga Percorrenza.

Poiché lo sciopero si terrà in un giorno festivo non verranno contemplate fasce orarie di garanzia.

SCIOPERO 11 GIUGNO 2023 DEI TRENI: SERVIZI MINIMI GARANTITI

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione, nonché sul sito, sui social e sull’app di Trenitalia.

Generalmente, i treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Lista dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi anche in caso di sciopero: clicca qui.

Lista dei treni regionali del Trentino – Alto Adige garantiti SOLAMENTE NEI GIORNI FERIALI nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali): clicca qui.

SCIOPERO TRENI 11 GIUGNO 2023: LE MOTIVAZIONI

Lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Asgb che interessa il personale di Trenitalia è stato deciso considerando che “dal 2019 a livello locale non vengono sottoscritti verbali di accordo, rimandando tutte le tematiche a livello nazionale”. I problemi più importanti, spiegano i sindacati, si registrano sui turni di lavoro sempre più compressi che non consentono soste adeguate, con “utilizzo sproporzionato dello straordinario giornaliero, mancanza di soluzioni conciliative vita-lavoro, impossibilità in certi periodi di poter usufruire delle ferie e mancata pianificazione di assunzioni adeguate minime per sostituire il personale in pensione”. I sindacati sono anche preoccupati per la questione sicurezza, tema su cui, ad oggi, “Trenitalia ha fatto ben poco per trovare soluzioni condivise con le istituzioni”.