Sciopero 11 aprile 2024, trasporti a rischio per 4 ore

Giovedì 11 aprile i sindacati CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutte le categorie per chiedere l’adozione di “politiche e interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“, per cambiare la delega fiscale del governo e “per definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo“. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, lo sciopero dell’11 aprile 2024 impatterà per 4 ore su ferrovie, trasporto pubblico locale, servizi marittimi, autostrade e strade Anas con diverse modalità, andiamo a scoprire i dettagli.

SCIOPERO 11 APRILE 2024 DEI TRENI

Il Gruppo FS ha comunicato che dalle ore 9:01 alle ore 13:00 di giovedì 11 aprile 2024 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale a cui ha aderito il personale di Trenitalia, Trenord e TPER, ad esclusione del personale della Direzione Regionale Campania che sciopererà invece il 12 aprile dalle 9:01 alle 16:59.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, non essendo coinvolte le fasce orarie di garanzia non verranno attivati i servizi essenziali. L’agitazione sindacale potrebbe comunque comportare qualche modifica prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Per quanto riguarda invece i treni nazionali di Trenitalia, questa è la lista delle corse garantite nei giorni feriali.

Anche il personale di Italo aderirà allo sciopero con possibili disagi alla circolazione sempre dalle 9:01 alle 13:00. Qui l’elenco dei treni garantiti di Italo.

L’11 aprile si fermerà pure il personale di SAD e Trentino Trasporti, il primo dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e il secondo dalle ore 13:00 alle ore 16:00. Potranno subire variazioni i treni di SAD delle linee Bolzano-Trento, Bolzano-Merano, Merano-Malles, Brennero-Bolzano-Merano e Bolzano-Fortezza-San Candido e i treni di Trentino Trasporti della linea Trento – Bassano del Grappa.

SCIOPERO 11 APRILE 2024 DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lo scioperò 11 aprile 2024 del trasporto pubblico locale è organizzato con modalità territoriali, questo significa che gli orari possono cambiare da città a città.

A Roma i servizi potrebbero non essere garantiti all’Infobox di Termini, con possibile chiusura dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00, e al check point di Aurelia, con possibile chiusura dalle 10:00 a fine servizio (ore 14:00).

A Milano il prefetto ha precettato i lavoratori ATM per motivi di ordine e sicurezza pubblica legati a due eventi che si terranno in giornata (la riunione Ministeriale Trasporti del G7 e l’incontro di calcio Milan-Roma per i quarti di finale di Europa League), per cui tutte le linee metropolitane e di superficie saranno in normale servizio. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze solo sul servizio delle linee extraurbane e urbane di Monza dalle 20:00 alle 24:00 e sulla funicolare Como-Brunate dalle 19:30 alle 22:30.

A Torino il servizio urbano, suburbano e la metropolitana di GTT potranno fermarsi dalle ore 18:00 alle ore 22:00, il servizio extraurbano e il bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) dalle ore 17:30 alle ore 21:30, e il centro di servizi al cliente dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Sarà in ogni caso assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

A Napoli i mezzi pubblici gestiti da ANM potranno fermarsi dalle 9:00 alle 13:00 con queste modalità: linee di superfice (tram, bus, filobus) effettueranno le ultime partenze 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno circa 30 minuti dopo la fine; la metro Linea 1 farà l’ultima corsa da Piscinola alle 9:12 e l’ultima da Garibaldi alle 9:07, poi riprenderà con la prima corsa da Piscinola alle 13:51 e la prima corsa Garibaldi alle 14:31. Infine nelle funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto l’ultima corsa del mattino sarà garantita alle ore 9.20 e il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 13:20. Impianto di Chiaia chiuso, sarà attivo il servizio navetta NC che segue le fasce di garanzia dei bus.

Per informazioni sullo sciopero dell’11 aprile 2024 nelle altre città fare riferimento ai portali comunali e ai siti web delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale.

SCIOPERO 11 APRILE 2024 TRASPORTI MARITTIMI, AUTOSTRADE E ANAS

In occasione dello sciopero generale nazionale dell’11 aprile 2024, i trasporti marittimi saranno a rischio nelle prime 4 ore del turno. Il comparto autostradale e il personale Anas si fermeranno invece nelle ultime 4 ore di ciascun turno lavorativo.

Anas ha comunicato che saranno lo stesso garantiti, per l’intera durata dell’astensione collettiva, l’erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale. Anche diversi gestori autostradali svolgeranno i livelli minimi di servizio assicurando il regolare funzionamento del centro radio informativo, degli ausiliari alla viabilità, della gestione impianti e della manutenzione d’urgenza.