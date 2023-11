Sciopero 10 novembre 2023 mezzi pubblici Milano: orari e fasce

Probabile venerdì di passione a Milano per lo sciopero del 10 novembre 2023 che potrebbe avere conseguenze sulle linee del trasporto pubblico locale gestite da ATM e sui mezzi della società Autostradale. Essendo un giorno feriale sono comunque previste delle fasce orarie di garanzia durante le quali le corse saranno effettuate regolarmente.

SCIOPERO 10 NOVEMBRE 2023 MILANO ATM (BUS, TRAM E METROPOLITANE)

Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano è stato proclamato dalla sigla sindacale AL-Cobas per una serie di ragioni tra cui “la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM”, “la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”, “la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi” e la richiesta di un “aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali”.

Pertanto, venerdì 10 novembre 2023 gli autobus, i tram e le metropolitane gestite da ATM viaggeranno regolarmente solo da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00.

Di conseguenza le eventuali cancellazioni si verificheranno solamente dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00, fino al termine del servizio.

SCIOPERO 10 NOVEMBRE 2023 MILANO AUTOSTRADALE (BUS DA E PER GLI AEROPORTI)

A Milano e in Lombardia la società Autostradale gestisce molte linee di collegamento con autobus da e per gli aeroporti, in particolare i tragitti Milano Centrale – Linate, Milano Centrale – Malpensa, Milano Centrale – Orio al Serio, Torino – Malpensa e Brescia – Orio al Serio. Copre inoltre le linee, sempre con bus, Milano – Torino, Milano – Serravalle Outlet, Roma Termini – Fiumicino e Roma Termini – Ciampino.

Venerdì 10 Novembre 2023, a causa dello sciopero indetto in questo caso da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, le corse dei bus Autostradale comprese tra le 8:30 e le 13.00 e dalle 16:00 fino a fine servizio potranno NON essere garantite.

ALTRI SCIOPERI MILANO A NOVEMBRE

Quello del 10 novembre 2023 non è l’unico sciopero del mese che riguarda il settore trasporti a Milano.

Venerdì 17 novembre è infatti previsto un grosso sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato a livello nazionale da Cgil e Uil e che interesserà anche gli aerei (24 ore), i treni (24 ore), il trasporto pubblico locale (24 ore), il trasporto marittimo (24 ore) e i servizi autostradali (sempre 24 ore).

Venerdì 24 novembre lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori delle imprese che effettuano il servizio aeroportuale di handling, potrebbe causare ritardi e cancellazioni negli aeroporti lombardi.

Domenica 26 novembre è previsto invece uno sciopero di 23 ore (dalle 3:00 del 26 alle 2:00 del 27) del personale delle ferrovie Trenord.

Lunedì 27 novembre si fermerà nuovamente il trasporto pubblico locale per uno sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati di base.