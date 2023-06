Roma: strade chiuse il 10 giugno 2023 per il Roma Pride

Roma si appresta ad accogliere il Roma Pride 2023 con sfilata di carri allegorici da piazza della Repubblica fino a via dei Fori Imperiali, passando per buona parte delle vie del centro. Un evento atteso da circa 15 mila partecipanti ma che inevitabilmente creerà diversi disagi alla circolazione dei veicoli nella giornata di sabato 10 giugno 2023, quando si svolgerà la sfilata. Sotto il profilo della viabilità sono infatti previsti numerosi divieti di sosta a Roma e strade chiuse ad ampio raggio, scopriamo tutti i dettagli.

ROMA PRIDE 2023: PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE

Il percorso del Roma Pride 2023 partirà alle ore 15:30 di sabato 10 giugno 2023 da piazza della Repubblica e arriverà intorno alle 19:00 in via dei Fori Imperiali passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino. Da qui il corteo proseguirà lungo via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana e piazza del Colosseo.

ROMA: STRADE CHIUSE E DIVIETI DI SOSTA PER IL ROMA PRIDE 2023

La chiusura delle strade e l’attivazione dei divieti di sosta nelle zone interessate dal passaggio del corteo saranno attuati sabato 10 giugno 2023 con le seguenti modalità:

sul fronte divieti di sosta , il Comune ha disposto lo stop ai parcheggi nei punti di partenza e di arrivo della sfilata del Roma Pride 2023 e su via Liberiana, con eccezione dei veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica;

, il Comune ha disposto lo stop ai parcheggi nei punti di partenza e di arrivo della sfilata del Roma Pride 2023 e su via Liberiana, con eccezione dei veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica; per quanto riguarda invece le strade chiuse a Roma , alle 13:30 del 10/6 è prevista la chiusura di piazza della Repubblica e dalle 15:30 la chiusura graduale del percorso interessato dalla manifestazione. Come detto, l’arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali avverrà alle 19:00, con graduale riapertura al traffico delle vie attraversate ad eccezione chiaramente della stessa via dei Fori Imperiali e di via Cavour, nel tratto da largo Venosta a largo Corrado Ricci;

, alle 13:30 del 10/6 è prevista la chiusura di piazza della Repubblica e dalle 15:30 la chiusura graduale del percorso interessato dalla manifestazione. Come detto, l’arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali avverrà alle 19:00, con graduale riapertura al traffico delle vie attraversate ad eccezione chiaramente della stessa via dei Fori Imperiali e di via Cavour, nel tratto da largo Venosta a largo Corrado Ricci; per il trasporto pubblico, dalle 13:30 alle 20 circa ci saranno deviazioni o limitazioni per le linee C3, H, 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.

COME ARRIVARE AL ROMA PRIDE 2023

Chi fosse interessato a partecipare o ad assistere alla sfilata del Roma Pride 2023, può raggiungere il percorso, e in particolare il punto di partenza in piazza della Repubblica, in diversi modi: