Roma: nuove regole Taxi e NCC, sì alla seconda guida

Nuove regole a Roma per taxi e NCC al fine di garantire un significativo aumento dell’offerta, soprattutto nei momenti di picco della domanda, andando incontro alle esigenze di cittadini e turisti. È infatti noto come a Roma sia diventato difficilissimo trovare un taxi libero, anche nei giorni feriali, con tempi di attesa decisamente inaccettabili per una grande Capitale europea. La principale novità riguarda l’introduzione delle cosiddette ‘seconde guide’, vediamo di che si tratta.

TAXI E NCC ROMA: COSA PREVEDE LA NUOVA REGOLA SULLA SECONDA GUIDA

Il sindaco Roberto Gualtieri, d’intesa con l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola, ha firmato un’ordinanza che, dando sostanza a un articolo contenuto nel Regolamento per il Trasporto pubblico non di linea, introduce le turnazioni integrative per i taxi da espletare tramite la cosiddetta ‘seconda guida’.

Per seconda guida si intende la possibilità di far circolare la stessa vettura taxi o NCC, guidata da due diversi autisti, su più turni durante la giornata.

Il provvedimento permette quindi di introdurre delle turnazioni integrative dei taxi da inserire nei picchi di domanda, sia a livello stagionale che in determinate fasce orarie. Il turno ordinario sarà di regola di 9 ore, mentre quello integrativo sarà di due ore in meno. Questa misura potrà garantire un significativo aumento dell’offerta di vetture taxi a Roma, andando incontro alle necessità di residenti e turisti.

REGOLE TAXI E NCC A ROMA: ALTRE NOVITÀ 2023

Il nuovo Regolamento 2023 per lo svolgimento del servizio di Taxi e Ncc approvato dall’Assemblea capitolina ha inoltre introdotto ulteriori novità, venendo incontro alle richieste delle categorie interessate.

Innanzitutto, è previsto un sistema sanzionatorio molto più efficace, incisivo e puntuale con l’eliminazione del cosiddetto cumulo di sanzioni: ora è sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza.

molto più efficace, incisivo e puntuale con l’eliminazione del cosiddetto cumulo di sanzioni: ora è sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza. Sono state poi inserite delle norme grazie alle quali sarà possibile definire i turni tramite un’apposita piattaforma web : questo nuovo modello permetterà all’Amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda.

: questo nuovo modello permetterà all’Amministrazione di garantire un numero più consistente di vetture nei momenti di picco della domanda. Tra le altre novità, un iter più agevole per la trasferibilità delle licenze e la gratuità, per i tassisti, del servizio chiama taxi 060609 che diventerà un importante strumento per operatori, cittadini e turisti anche perché sarà integrato con tutte le nuove tecnologie applicate alla mobilità, tra cui la MAAS, Mobility as a Service.

SINDACO GUALTIERI: “CON LE NUOVE REGOLE FINO A 1.000 TAXI IN PIÙ”

Commentando le nuove regole di Roma su taxi e NCC, il sindaco Gualtieri ha detto che la possibilità di far circolare la vettura con un altro guidatore anche alla fine di un turno, amplierà l’offerta del servizio soprattutto nei momenti più critici. E se l’adesione a questa nuova disciplina sarà simile a quella che c’è stata a Milano, garantirà a Roma l’equivalente di 1.000 nuove licenze.