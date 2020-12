Roma è la seconda città al mondo più pericolosa per i ciclisti

Un’indagine mondiale sulla sicurezza stradale pone Roma in testa alle città più pericolose per le bici: ecco i dati in dettaglio e le città più sicure

Un rapporto sulla sicurezza stradale nel mondo traccia i progressi nella riduzione dei morti per incidenti stradali. Mentre la mortalità legata ad auto e camion migliora, solo poche città adottano adeguate misure per la sicurezza delle bici. I dati sulla sicurezza del traffico sono stati raccolti in 48 città che partecipano a Safer City Streets. Il network globale per la sicurezza stradale che confronta le best practice e offre spunti alle amministrazioni locali e nazionali. Ecco quali sono le città più sicure e quelle più pericolose per i ciclisti.

GLI INCIDENTI IN BICI DIMINUISCONO SOLO IN POCHE CITTA’

Nella maggior parte delle città, il numero di morti sulla strada è sceso tra il 18% e il 29% tra il 2010 e il 2018. La riduzione delle vittime e degli infortuni per gli utenti della strada più vulnerabili però risulta molto più lenta. Andare in bicicletta è diventato più sicuro negli ultimi anni, almeno nelle città che dispongono di un database aggiornato su mobilità e incidentalità delle bici. Il lato critico del rapporto è che il numero di feriti in ​​bicicletta è aumentato nella maggior parte delle città. Dal 2010, il numero di vittime in bicicletta è diminuito solo in 14 città su 26. In media, la riduzione complessiva degli incidenti mortali in bicicletta è del -1,8% all’anno, arrivando fino a -14% in otto anni. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

+32% DI FERITI IN BICI IN 17 CITTA’

In confronto, il numero di vittime di occupanti di auto e camion è diminuito quasi tre volte più velocemente, del -5,1% all’anno, o 34% nello stesso periodo. I gravi infortuni in bicicletta invece sono aumentati in 11 città, sono stabili in 2 città e in calo solo in 4 città. Su 17 città ritenute rilevanti, il numero di gravi infortuni in bicicletta è aumentato in media del +3,5% l’anno e del +32% negli 8 anni di riferimento. Clicca l’immagine per vederla a tutta larghezza.

LE CITTA’ PIU’ PERICOLOSE E QUELLE PIU’ SICURE PER I CICLISTI

Le città più sicure per andare in bici sono Vancouver, Copenaghen, Oslo, Berlino e Montreal con una media di 18 vittime per miliardo di viaggi e 5 vittime per miliardo di chilometri. All’estremo opposto del grafico qui sotto ci sono con enormi margini di miglioramento per il rischio di mortalità almeno dieci volte superiore. Bogotá, Roma, Torino e Lisbona sono quelle più in vista. Per ridurre il rischio, le amministrazioni locali hanno adottato diverse soluzioni: ridurre la velocità dei veicoli a motore, rimuovere il traffico motorizzato dalle strade residenziali ma anche prevedere una separazione fisica delle strade per ridurre così il rischio di incidenti tra categorie di veicoli.