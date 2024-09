Roma: biglietto bus e metro aumenterà a 2 euro, ecco quando

Il sindaco Gualtieri ha annunciato che a Roma il biglietto di bus e metro aumenterà a 2,00 euro, anche se ci sono ancora i margini per evitare il rincaro, al netto del fatto che la tariffa attuale per un biglietto di corsa semplice, fissata a 1,50 euro, è bassissima se paragonata ad altre capitali europee o alla stessa Milano. Che però hanno un sistema di trasporti nettamente superiore a quello della Città Eterna. L’aumento, se sarà confermato, non riguarderà gli abbonamenti e le agevolazioni per determinate categorie di utenti, ma solo le varie tipologie di biglietto.

AUMENTO BIGLIETTI BUS E METRO A ROMA: “UNA DOLOROSA NECESSITÀ”

Come probabilmente i romani già sanno, l’aumento del biglietto per i mezzi pubblici sarebbe dovuto scattare già lo scorso 1° luglio, poi la decisione era stata rimandata per trovare una difficile soluzione alternativa. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di riservare l’aggravio solamente ai non residenti, escludendo tuttavia dai rincari gli studenti e i lavoratori di altre città che gravitano nella Capitale. In due mesi però è successo poco e adesso sembra che le speranze di evitare l’aumento siano davvero ridotte al lumicino. “Il ritocco verso l’alto dei biglietti di bus e metro è una dolorosa necessità“, ha spiegato Gualtieri, “ma in assenza di un aumento significativo del contributo al TPL da parte del Governo e a causa dell’aumento dei costi, se non alzassimo le tariffe saremmo costretti a ridurre pesantemente un servizio che andrebbe invece potenziato“. Gualtieri ha poi sottolineato l’esigenza di trovare 22 milioni di euro per rinnovare il contratto di servizio con l’Atac, fermo da quasi un anno.

QUANTO COSTERANNO I BIGLIETTI METRO E BUS A ROMA DOPO GLI AUMENTI?

Senza interventi in extremis, il biglietto base da 100 minuti salirà dunque da 1,50 a 2,00 euro, e aumenteranno anche le altre tipologie di biglietto:

biglietto giornaliero: da 7,00 a 9,30 euro

biglietto due giorni: da 12,50 a 16,70 euro;

biglietto 72 ore: da 18,00 a 24,00 euro;

biglietto settimanale: da 24,00 a 32,00 euro;

biglietto annuale agevolato Roma Capitale: da 91 a 103,85 euro;

biglietto Birg Metrebus Lazio: da 10,13 a 13,50 euro;

biglietto Btr Metrebus Lazio: da 24,22 euro a 32,20

biglietto Cirs Metrebus Lazio: da 36,17 a 48,22 euro.

Invariati invece gli abbonamenti, anzi l’annuale ordinario dovrebbe scendere da 250,00 a 240,00 euro e l’annuale agevolato Metrebus Lazio da 114,72 a 110,13 euro.

ROMA: AUMENTO BIGLIETTO TPL SCONGIURATO SE ARRIVANO SOLDI DAL GOVERNO

Adesso la palla tocca alla Regione Lazio che ha l’ultima parola sugli aumenti e che proverà, in nome del medesimo colore politico, a ottenere dal Governo l’aumento della quota del Fondo Nazionale Trasporti destinata al Lazio e a Roma, andando a modificare una ripartizione che secondo il governatore Rocca penalizza fortemente la sua regione: “C’è il cartello di alcune regioni e noi ogni volta ci ritroviamo sacrificati, ormai da troppo tempo, ho già affrontato il tema col ministro Salvini“. Se l’Esecutivo aprirà i cordoni della borsa, elargendo al Lazio più fondi per il trasporto pubblico di quelli preventivati, sarà forse possibile scongiurare l’aumento. Altrimenti il rialzo sarà inevitabile. Da quando? Quasi certamente già dal prossimo autunno.