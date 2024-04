Quali Euro 4 possono circolare a Roma?

La città di Roma con l’inquinamento non se la passa troppo bene anche se non ai livelli dei centri del bacino padano, che in effetti sono interessate da misure antismog molto rigide. Anche nella Capitale sono in vigore dei provvedimenti per limitare le emissioni inquinanti dei veicoli, alcuni permanenti e altri temporanei, che riguardano diverse categorie di vetture. In tutto questo gli Euro 4 possono circolare a Roma? Una domanda non affatto scontata visto che le norme sono cambiate di recente e c’è stato pure uno slittamento rispetto alle intenzioni iniziali.

LE NORME ANTI INQUINAMENTO DEI VEICOLI A ROMA

A Roma le misure anti inquinamento riguardano in particolare la Fascia Verde, la grande zona a traffico limitato ricadente all’interno del Grande Raccordo Anulare. Nella Fascia Verde dal lunedì al sabato per l’intera giornata, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, non possono accedere, circolare e sostare gli autoveicoli a benzina fino a Euro 2 e i diesel fino a Euro 3, nonché le moto e le microcar a benzina e diesel fino a Euro 1 (quelle Euro 2 beneficiano di una proroga fino al 31 ottobre 2024). Sono previste diverse deroghe, ad esempio quella per i bifuel benzina/gpl e benzina/metano che circolano utilizzando esclusivamente il gpl e il metano, così come possono applicarsi delle misure più restrittive in caso di superamento delle soglie minime di inquinamento.

GLI EURO 4 POSSONO CIRCOLARE A ROMA?

Infatti, proprio nell’ipotesi di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici, sono previste delle azioni volte alla decongestione della circolazione veicolare sui principali assi stradali di Roma. L’adozione dei provvedimenti emergenziali è a carattere temporaneo in base a due diversi livelli.

Il livello Arancio scatta dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei valori di inquinamento, con le misure temporanee che entrano in vigore a partire dal 5° giorno e restano in vigore fino al perdurare delle condizioni critiche, e comunque non oltre la giornata di controllo successiva. Con l’attivazione del livello Arancio non possono circolare in Fascia Verde per l’intera giornata, oltre ai veicoli già interessati dalle limitazioni permanenti, gli autoveicoli a benzina Euro 3 e diesel Euro 4 , i motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati diesel Euro 2 e gli autoveicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 4.

scatta dopo consecutivi di superamento dei valori di inquinamento, con le misure temporanee che entrano in vigore a partire dal e restano in vigore fino al perdurare delle condizioni critiche, e comunque non oltre la giornata di controllo successiva. Con l’attivazione del livello Arancio in Fascia Verde per l’intera giornata, oltre ai veicoli già interessati dalle limitazioni permanenti, gli , i motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati diesel Euro 2 e gli autoveicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 4. Il livello Rosso scatta invece dopo 10 giorni consecutivi di superamento dei valori di inquinamento, con le misure temporanee che entrano in vigore a partire dall’11° giorno e restano in vigore fino al perdurare delle condizioni critiche, e comunque non oltre la giornata di controllo successiva. Con l’attivazione del livello Rosso non possono circolare in Fascia Verde dalle 7:30 alle 20:30, oltre ai veicoli già interessati dalle limitazioni permanenti e da quelle del livello Arancio, gli autoveicoli diesel Euro 5 e 6 compresi quelli adibiti al trasporto merci.

Ciò significa che a Roma, allo stato attuale, i diesel Euro 4 possono circolare liberamente tranne quando vengono attivate le misure emergenziali. Mentre per i benzina Euro 4 non c’è alcuna limitazione. Ma sarà così anche in futuro?

ROMA: NUOVI DIVIETI A NOVEMBRE 2024?

In realtà le cose sarebbero dovute cambiare già dallo scorso mese di novembre, perché originariamente era prevista l’estensione delle misure permanenti, oggi valide per gli autoveicoli a benzina fino a Euro 2 e i diesel fino a Euro 3, anche ai diesel Euro 4. Poi a seguito di varie pressioni e proteste, la Giunta capitolina ha cambiato idea ‘congelando’ il provvedimento. Se ne riparlerà il prossimo autunno, quando secondo il calendario previsto inizialmente da Roma Capitale, a decorrere dal 1° novembre 2024 le limitazioni permanenti potrebbero riguardare, oltre ai diesel Euro 4 (da confermare), anche le auto a benzina Euro 3 e le moto diesel Euro 3. Ma da qui ai prossimi mesi potrebbero cambiare tante cose, quindi attendiamo notizie ufficiali.