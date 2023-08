Prezzi medi benzina: dove costa di più in Italia?

Il 1° agosto è scattato l’obbligo, per i distributori, di esporre un cartellone con i prezzi medi di benzina, diesel e altri carburanti insieme ai prezzi effettivamente praticati. In questo modo, secondo le intenzioni del Governo, gli automobilisti possono rendersi conto se un distributore sta praticando un prezzo in linea con la media regionale (o nazionale in autostrada) e agire di conseguenza, evitando per esempio le stazioni di rifornimento che propongono tariffe troppo alte. Oltre che ai distributori, i prezzi medi vengono diffusi sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per cui chiunque può verificare dove costa di più la benzina in Italia, vediamo come si fa.

COMUNICAZIONE DEI PREZZI ED ESPOSIZIONE DEI PREZZI MEDI: COME FUNZIONA

Prima, però, riepiloghiamo brevemente la normativa sull’esposizione dei prezzi medi dei carburanti. Secondo ciò che dispone la legge n. 23/2023, il Mimit, ricevute dai distributori le comunicazioni sui prezzi dei carburanti (che vanno inviate obbligatoriamente al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato, e comunque almeno una volta a settimana) provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome (o su base nazionale per i distributori operanti in autostrada), dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, e ne cura la pubblicazione in formato aperto sul proprio sito internet istituzionale, entro le ore 8:30 di ogni giorno.

A decorrere dal 1° agosto 2023, i distributori espongono con adeguata evidenza, insieme ai prezzi praticati, un cartellone riportante i prezzi medi pubblicati dal Ministero, relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita, assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera. I distributori devono esporre i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura dell’esercizio, oppure entro le ore 10:30 in caso di apertura 24 ore su 24.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei prezzi dei carburanti, e/o di esposizione dei prezzi medi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000 per il giorno in cui la violazione si è consumata. Se la violazione si ripete per almeno 4 volte in 60 giorni, anche non consecutive, può essere disposta la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni.

PREZZI MEDI BENZINA REGIONALI: DOVE COSTA DI PIÙ?

Oggi, 1° agosto 2023, il Mimit ha pubblicato i prezzi medi benzina regione per regione e il prezzo medio nazionale in autostrada, a seguire ciascun distributore ha esposto il prezzo medio di sua competenza. In questa maniera tutti possono sapere, anche a titolo di mera curiosità, dove costa di più fare il pieno in Italia e dove, invece, conviene fare rifornimento.

I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle tipologie di carburante gasolio, benzina, gpl e metano. Per gasolio e benzina solo per la modalità self service, per gpl e metano per la modalità servito.

Ecco i prezzi medi regionali del 1° agosto 2023 (euro/litro). Per i giorni successivi occorre fare sempre riferimento alla specifica sezione del sito del Mimit.

Abruzzo

Gasolio self: 1.772

Benzina self: 1.909

Gpl servito: 0.713

Metano servito: 1.475

Basilicata

Gasolio self: 1.786

Benzina self: 1.935

Gpl servito: 0.714

Metano servito: 1.395

Calabria

Gasolio self: 1.800

Benzina self: 1.939

Gpl servito: 0.760

Metano servito: 1.502

Campania

Gasolio self: 1.758

Benzina self: 1.912

Gpl servito: 0.664

Metano servito: 1.377

Emilia Romagna

Gasolio self: 1.768

Benzina self: 1.911

Gpl servito: 0.654

Metano servito: 1.315

Friuli Venezia Giulia

Gasolio self: 1.780

Benzina self: 1.922

Gpl servito: 0.691

Metano servito: 1.315

Lazio

Gasolio self: 1.757

Benzina self: 1.902

Gpl servito: 0.681

Metano servito: 1.485

Liguria

Gasolio self: 1.804

Benzina self: 1.938

Gpl servito: 0.773

Metano servito: 1.446

Lombardia

Gasolio self: 1.774

Benzina self: 1.911

Gpl servito: 0.668

Metano servito: 1.388

Marche

Gasolio self: 1.751

Benzina self: 1.892

Gpl servito: 0.724

Metano servito: 1.391

Molise

Gasolio self: 1.769

Benzina self: 1.914

Gpl servito: 0.732

Metano servito: 1.423

Piemonte

Gasolio self: 1.773

Benzina self: 1.911

Gpl servito: 0.671

Metano servito: 1.381

Puglia

Gasolio self: 1.771

Benzina self: 1.943

Gpl servito: 0.676

Metano servito: 1.422

Sardegna

Gasolio self: 1.796

Benzina self: 1.938

Gpl servito: 0.828

Sicilia

Gasolio self: 1.774

Benzina self: 1.923

Gpl servito: 0.789

Metano servito: 1.651

Toscana

Gasolio self: 1.772

Benzina self: 1.910

Gpl servito: 0.699

Metano servito: 1.533

Umbria

Gasolio self: 1.759

Benzina self: 1.908

Gpl servito: 0.724

Metano servito: 1.349

Valle d’Aosta

Gasolio self: 1.790

Benzina self: 1.928

Gpl servito: 0.806

Metano servito: 1.299

Veneto

Gasolio self: 1.753

Benzina self: 1.898

Gpl servito: 0.667

Metano servito: 1.321

Provincia di Bolzano

Gasolio self: 1.804

Benzina self: 1.945

Gpl servito: 0.771

Metano servito: 1.506

Provincia di Trento

Gasolio self: 1.783

Benzina self: 1.922

Gpl servito: 0.726

Metano servito: 1.288.

Come si può notare, la benzina è più cara nella Provincia autonoma di Bolzano con una media al self di 1.945 euro/litro, seguono Puglia con 1.943 e Calabria con 1.939. Le regioni dove costa meno sono invece Marche con 1.892 e Veneto con 1.898 euro/litro.

Per quanto riguarda invece il diesel, sempre in modalità self, si paga di più a Bolzano e in Liguria (entrambe 1.804 €/l) e poi in Calabria (1.808); di meno, nuovamente, nelle Marche (1.751 €/l) e in Veneto (1.753).

PREZZO MEDIO BENZINA IN AUTOSTRADA: DOVE COSTA DI PIÙ?

Concludiamo con la media dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione operanti lungo la rete autostradale, aggiornata sempre al 1° agosto 2023. Per la media dei giorni successivi fare sempre riferimento al link del Mimit pubblicato poc’anzi.

Rete autostradale (media nazionale)

Gasolio self: 1.854

Benzina self: 1.984

Gpl servito: 0.837

Metano servito: 1.540.

Ricordiamo che chi vede prezzi anomali ai distributori, ossia molto più alti della media regionale o nazionale, può inviare una segnalazione al Mimit tramite il servizio Segnala Prezzi.