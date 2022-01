Prezzi Auto nuove: nel 2021 l’aumento è 13 volte quelle usate

Nel 2021 la crisi dei chip ha spinto in alto i prezzi delle auto nuove e la domanda di auto usate ne ha guadagnato con rincari marginali

Una delle notizie di cui si è parlato tanto – e si continua a parlare – è la crisi dei chip nel mondo automotive. Questa crisi non ha avuto un impatto solo sui ritardi delle consegne di veicoli, ma anche sui prezzi delle auto nuove nel 2021: l’aumento è circa 13 volte maggiore di quello delle auto usate. Lo rivela l’Osservatorio Autopromotec, la maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e l’aftermarket.

PREZZI AUTO NUOVE 2021: +2,6%

Nel 2021 in Italia i prezzi delle autovetture nuove sono aumentati mediamente del 2,6% rispetto al 2020. Si tratta di un incremento rilevante, se si pensa che nello stesso periodo il tasso di inflazione è cresciuto dell’1,9%. L’aumento dei prezzi non riguarda solo le auto nuove poiché anche i prezzi delle autovetture usate sono cresciuti, seppur in maniera più contenuta (+0,2%). Nell’anno appena concluso, poi, sono aumentati anche i prezzi dei servizi di manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto privati (+1,4% rispetto al 2020). Questi dati derivano da un’elaborazione sugli indici Istat dei prezzi al consumo per l’intera collettività realizzata dall’Osservatorio Autopromotec.

LE AUTO NUOVE IN RITARDO HANNO SPINTO LA DOMANDA DI AUTO USATE

Nel primo semestre 2021 il bilancio parziale dell’andamento dei prezzi aveva evidenziato un aumento del 2,8% per le auto nuove e un calo dello 0,3% per le auto usate rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel secondo semestre la crescita dei prezzi delle auto nuove ha rallentato, mentre i prezzi delle vetture usate hanno ricominciato a crescere, anche a causa della cosiddetta “crisi dei semiconduttori”. “Una situazione contingente che ha causato rallentamenti nella produzione e nella consegna delle auto nuove e ha quindi fatto crescere la domanda di auto usate”, afferma Autopromotec.

PREZZI MANUTENZIONE, RICAMBI E ACCESSORI NEL 2021

L’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec ha analizzato anche altre voci relative ai servizi di assistenza alle auto e post vendita. Ecco l’andamento dei prezzi 2021 per la manutenzione, riparazione e i ricambi auto:

– Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati: +1,4% rispetto al 2020;

– Lubrificanti: +1,2% rispetto al 2020;

– Pezzi di ricambio e accessori: +0,9% rispetto al 2020;