Presidente ACI Sticchi Damiani indagato: ha nascosto milioni di euro?

Una notizia turba il mondo dell’auto: il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, è indagato per presunto falso in atto pubblico. Secondo gli inquirenti, il numero uno dell’Automobile Club non avrebbe dichiarato una parte cospicua del proprio stipendio, superando il milione di euro incassati ogni anno a dispetto del tetto fissato per i manager pubblici, che prevede un limite annuo di 240 mila euro. Il legale di Sticchi Damiani ha già dichiarato l’insussistenza di ogni addebito a carico del suo assistito e la capacità di dimostrarlo.

PRESIDENTE ACI INDAGATO: ACCUSA DI FALSO IN REATO PUBBLICO

In base all’accusa, Angelo Sticchi Damiani avrebbe depositato finte autocertificazioni sui redditi tra il 2017 e il 2020, commettendo, appunto, il reato di falso in atto pubblico (art. 483 del Codice penale, punito con la reclusione fino a due anni). Dai documenti dell’inchiesta, che sarebbe partita da una segnalazione interna all’ACI, emerge che per ciascun anno dal 2017 al 2020, a fronte di un guadagno dichiarato di 246 mila euro, il presidente sarebbe arrivato a ricevere fino a più di un milione e mezzo di euro grazie alle varie cariche ricoperte nelle società appartenenti alla galassia dell’Automobile Club d’Italia.

STICCHI DAMIANI DI ACI AVREBBE DICHIARATO COMPENSI PUBBLICI INFERIORI ALLA CIFRA EFFETTIVA

Ad esempio, considerando solo il 2017, quell’anno Sticchi Damiani ha autocertificato un guadagno composto da 125 mila euro in qualità di presidente Aci, 120 mila come presidente di Aci Informatica e poco più di 1.000 euro come consigliere nazionale del CONI (federazione di cui fa parte l’ACI), totalizzando la più volte citata somma di circa 246 mila euro. Tuttavia, nella ricostruzione dei magistrati, il manager come presidente ACI avrebbe ricevuto non 125 mila ma circa 231 mila euro. Ma soprattutto avrebbe omesso di aver guadagnato 96 mila euro in qualità di presidente del cda di Sara Assicurazioni e altri 216 mila euro per la carica analoga in Sara Vita. La presunta omissione sarebbe grave perché Sara Assicurazioni è partecipata all’80% da ACI ed è dunque sottoposta alla normativa sugli introiti dei manager pubblici, con la conseguenza che quanto percepito dev’essere obbligatoriamente certificato.

Sommando i vari guadagni, Angelo Sticchi Damiani avrebbe dunque ricevuto nel 2017 circa 665 mila euro da cariche pubbliche, superando di gran lunga la soglia massima. E negli anni successivi, sempre secondo gli inquirenti, avrebbe ottenuto guadagni persino maggiori, pur dichiarando ogni volta la medesima cifra di 246 mila euro: 1 milione di euro nel 2018, 1,59 milioni di euro nel 2019 e 1,32 milioni di euro nel 2020, tutti da fonti statali.

AVVOCATO DI ANGELO STICCHI DAMIANI PARLA DI ACCUSE INFONDATE

Adesso, conclusi gli approfondimenti investigativi, il presidente ACI avrà a disposizione venti giorni per esporre le proprie ragioni ai magistrati. Ma intanto il suo legale, l’avvocato Roberto Eustachio Sisto, ha già informato la stampa che il suo assistito chiarirà all’Autorità giudiziaria in tempi rapidissimi l’insussistenza di ogni addebito. “Peraltro”, ha dichiarato il legale, “gli stessi identici fatti contestati nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sono già stati oggetto di una recentissima archiviazione dal parte del Gip dello stesso Tribunale di Roma, su richiesta della stessa Procura territoriale, per infondatezza della notizia di reato, anche in virtù della corretta presentazione, con annessa pubblicazione, della dichiarazione recante tutte le fondi di reddito. Sicché la duplicazione dell’addebito, in presenza di tale decisione di proscioglimento, risulta allo stato inspiegabile”. Vedremo come finirà la faccenda, intanto giova sempre ricordare che la presunzione d’innocenza resta fino all’eventuale condanna definitiva della magistratura.