Periti assicurazioni: prestazioni e compensi, online il vademecum

Un vademecum online dei periti delle assicurazioni per permettere ai consumatori di orientarsi tra le prestazioni offerte dalla categoria e i relativi compensi: è la nuova iniziativa di Aiped, Associazione italiana periti estimatori danni, che ha redatto il documento con l’obiettivo di offrire un utile strumento di orientamento sia per i professionisti che per i committenti, da usare come punto di partenza e di avvio di una libera trattativa privata sui compensi delle prestazioni commissionate.

PERITI ASSICURATIVI: PERCHE UN VADEMECUM SUI COMPENSI DELLE PRESTAZIONI

Ma perché l’associazione dei periti estimatori danni ha sentito l’esigenza di redigere un vademecum su prestazioni e compensi? Quest’azione deriva in realtà da anni di battaglie portate avanti per risolvere il problema dell’assenza di parametri di riferimento per la determinazione dei compensi professionali. Nel caso dei periti assicurativi iscritti a ruolo il problema si inserisce nel più ampio contesto della mancanza di un organismo rappresentativo assimilabile a un ordine, e la questione dell’equo compenso ha fatto riaffiorare la difficoltà di difendere il diritto a un compenso dignitoso di fronte alle committenze forti che tutt’oggi continuano a imporre convenzioni capestro (specie considerando che i periti assicurativi sono stati esclusi dalla riforma sull’equo compenso delle prestazioni professionali, legge n. 49/2023). Inoltre, in caso di incarichi da parte di privati diversi dalle compagnie di assicurazioni, c’è l’esigenza da parte dei periti di riuscire a trattare serenamente il proprio compenso in quanto l’assenza di indicazioni di riferimento acuisce la diffidenza di chi si affida al professionista. Sia

Sia nell’uno che nell’altro caso, l’attività di accertamento e stima compiuta diligentemente dal perito rischia di non essere adeguatamente remunerata.

COMPENSI PERITI ASSICURAZIONI: PESA LA MANCANZA DI CRITERI UNIVOCI

In riferimento aii periti assicurativi estimatori in ambito di rami diversi o di esperti ricostruttori di sinistri stradali, la mancanza di riferimenti nella determinazione dei compensi potrebbe essere attutita dal ricorso alle tariffe o ai parametri solitamente utilizzati dai professionisti in base alla rispettiva qualifica o specializzazione (geometri, periti industriali, ingegneri, ecc.). Ugualmente però si sconta la mancanza di criteri univoci dovuta alla specificità della materia trattata, ossia il vasto campo dell’infortunistica stradale.

In tutti questi casi è apparsa dunque evidente la necessità di fornire un valido supporto ai periti professionisti nel rafforzare il proprio potere negoziale in sede di determinazione del compenso per la propria opera. Nonché l’esigenza di tutelare la trasparenza rispetto al committente-consumatore medio che non sa orientarsi nella scelta del perito da cui farsi seguire perché potrebbe non avere alcuna idea sui possibili compensi della sua prestazione.

COME FUNZIONA IL VADEMECUM DEI PERITI ASSICURATIVI

Proprio per sopperire a tutte queste esigenze, l’Aiped, partendo dall’esperienza professionale maturata e grazie al contributo dei suoi iscritti, ha intercettato possibili criteri, comunemente condivisi, in base ai quali elaborare parametri di riferimento nella determinazione dei compensi delle singole prestazioni. Il risultato è la realizzazione di un vademecum, scaricabile gratis, che indica puntualmente le singole prestazioni e i compensi relativi alle varie categorie di esperti di infortunistica stradale, tenuto conto delle peculiarità dei diversi contesti operativi.

I compensi proposti sono da ritenersi non vincolanti ma meramente indicativi e quindi consigliati, in funzione

di convenzioni e/o accordi privatistici tra le parti. Resta fermo il principio generale che il compenso debba essere

proporzionato all’opera svolta e adeguato al grado di difficoltà della prestazione, tenuto conto anche

dell’urgenza della situazione. E in ogni caso dev’essere conforme al prestigio e al decoro del professionista.

PRESTAZIONI E COMPENSI

Ecco, in conclusione, il quadro riassuntivo delle prestazioni e dei relativi compensi. Il vademecum completo è scaricabile gratuitamente qui: