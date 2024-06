Parco veicolare in Italia: benzina e diesel sono ancora l’85,8%

Sulla mobilità sostenibile l’Italia avanza a passo di lumaca se è vero che il parco veicolare è ancora formato per l’85,8% da vetture benzina e diesel e i numeri sono perfino peggiori considerando i veicoli commerciali. Per nulla buoni anche i dati sulle emissioni di gas serra, che negli ultimi trent’anni sono cresciuti del +7,4%. Insomma, in quest’ambito c’è ancora tanto da fare.

TRASPORTI IMPATTANO ANCORA MOLTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA

I dati Ispra su parco veicolare ed emissioni, elaborati dal comitato scientifico di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento in programma a Roma il 17 e 18 settembre 2024. Attraverso testimonianze, workshop e buone pratiche, l’intento del festival è quello di evidenziare l’incidenza diretta dei trasporti sostenibili nella vita e sulla salute delle persone, sottolineando come i trasporti impattino sulla qualità dell’aria nelle città italiane.

PARCO VEICOLARE ITALIA: BENZINA E GASOLIO ANCORA PREDOMINANTI

Che sia necessario un cambio di rotta lo dicono i numeri, che come abbiamo visto stentano a migliorare. Negli ultimi tre decenni (1990-2022), infatti, le emissioni di gas serra del comparto trasporti sono cresciute del +7,4%, con il trasporto su strada addirittura al 91,5% del totale. Il parco veicolare è ancora dominato da veicoli a benzina e gasolio (85,8% nel 2022) e anche i mezzi commerciali diesel hanno un impatto significativo (98,3% delle percorrenze totali dei veicoli merci, in netta salita dal 91,4% del 1990). Il trasporto marittimo e l’aviazione contribuiscono alle emissioni rispettivamente col 5,3% e con il 2,3%. Nonostante alcuni progressi registrati negli ultimi anni, sotto forma di una riduzione tra il 2007 e il 2019 e poi nel 2020, quest’ultima dovuta alla pandemia, dal 2021 le emissioni sono tornate a crescere.

VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI CRUCIALI PER RIDURRE LE EMISSIONI

Il comitato scientifico di ECO ha avvertito che per invertire la tendenza è necessario migliorare l’intermodalità, la sostenibilità e l’efficienza nel settore dei trasporti. L’uso di veicoli elettrici e ibridi, insieme a migliori infrastrutture per la mobilità sostenibile, sono dunque cruciali per ridurre le emissioni. “La mobilità sostenibile e la ciclabilità in particolare, rappresentano un fattore sempre più determinante nel plasmare la configurazione di comuni e città, e la loro qualità della vita”, ha detto Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci, durante la presentazione del festival, evidenziando che “oggi reti e servizi sono resi sempre più efficienti con l’uso di soluzioni digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese. Una città intelligente, in questo senso, ha molto da esprimere in termini di riduzione delle emissioni e tutela dell’ambiente ma anche di innovazione sociale e inclusione“.