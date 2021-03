Parcheggio Malpensa terminal 1 e 2: costo e orari

Tutte le informazioni su parcheggio Malpensa, terminal 1 e 2: costo, orari e agevolazioni dell'aeroporto più grande di Milano

Anche se la pandemia ha ridotto sensibilmente il volume dei viaggi, ci sono ancora tante persone che prendono l’aereo, per lavoro o per altri motivi. E a Milano più che altrove. È dunque utile sapere come funziona il parcheggio a Malpensa, del terminal 1 e 2, con il costo, gli orari e tutte le altre informazioni. L’aeroporto di Milano-Malpensa è situato 50 km a nord-ovest del capoluogo lombardo, in provincia di Varese, ed è raggiungibile in auto mediante le autostrade A8/A9, A4 o A36 (a seconda del punto di partenza) per poi immettersi sulla SS 336 seguendo le indicazioni per l’aeroporto.

PARCHEGGIO MALPENSA TERMINAL 1

I parcheggi a Malpensa si trovano sia presso il terminal 1 (T1) che presso il Terminal 2 (T2). In particolare al terminal 1 abbiamo:

– P1 Long Term: oltre 1.200 posti scoperti, è il più economico;

– P2 Executive: 2.730 posti auto coperti collegati direttamente all’area check-in dell’aeroporto. Al suo interno si trovano l’area Top Car con 130 posti ampi per auto di lusso e l’area Genius, con 500 posti dedicata alle soste prolungate. È il parcheggio di Malpensa più comodo ed esclusivo (e ovviamente più costoso);

– P3 Express: parcheggio scoperto, offre più di 1.600 posti auto;

– P4 Holiday: 1.200 posti auto scoperti, collegato direttamente all’aerostazione.

PARCHEGGIO MALPENSA TERMINAL 2

Il terminal 2 di Milano-Malpensa ha due parcheggi. Sono entrambi temporaneamente chiusi a causa dell’emergenza Covid.

– P5 Easy: offre più di 3.000 posti auto scoperti, è collegato al terminal 1 grazie al servizio navetta gratuito;

– P6 Smart: parcheggio scoperto con 3.700 posti auto accessibile direttamente dalla SS 336 per soste superiori ai 3 giorni. Anche questo è collegato gratuitamente al T1 tramite navetta.

COME E DOVE PARCHEGGIARE A MALPENSA

Nelle vicinanze dell’aeroporto di Malpensa sono dislocati numerosi parcheggi low-cost che sono più economici rispetto al parcheggio ufficiale e offrono sempre il servizio di bus navetta gratuita per raggiungere l’aerostazione. Alcuni nomi: ParkinGO, Parking Malpensa, JetPark, King Parking, Yes Parking, ecc. Tuttavia il fornitore ufficiale ViaMilano Parking è l’unico che permette di parcheggiare l’auto non nei pressi ma dentro l’aeroporto, opzione probabilmente più costosa ma decisamente più comoda. Questi i vantaggi nel dettaglio:

– Accesso diretto in aeroporto senza navetta.

– Le chiavi dell’auto restano sempre al proprietario.

– Ingresso con barcode, senza toccare pulsanti o altri oggetti.

– Polizza imprevisti inclusa.

– Cambio date illimitato.

– Possibilità, durante l’emergenza Covid, di usufruire di sconti molto interessanti, anche in vista dell’estate 2021 (maggiori informazioni qui e nel prossimo paragrafo).

PARCHEGGIO MALPENSA: COSTO E ORARI

Il costo del parcheggio ufficiale di Malpensa varia a seconda del tempo di permanenza e della tipologia di parcheggio (coperto, scoperto, Easy, Executive, ecc.). Facendo la simulazione di un parcheggio per 48 ore, dal venerdì alla domenica, e considerando le attuali promozioni, i prezzi sono i seguenti:

– P1 Long Term: 39,00 euro scontati (prezzo originario 59,00 euro);

– P2 Executive: 39,00 euro scontati (prezzo originario 72,00 euro);

– P2 area Top Car: 59,00 euro scontati (prezzo originario 78,00 euro);

– P2 area Genius: 69,00 euro scontati (prezzo originario 99,00 euro);

– P3 Express: 25,00 euro scontati (prezzo originario 59,00 euro);

– P4 Holiday: 39,00 euro scontati (prezzo originario 59,00 euro);

– P5 Easy: 35,00 euro scontati (prezzo originario 52,00 euro);

– P6 Smart: 28,00 euro scontati (prezzo originario 38,00 euro).

Queste invece le tariffe simulando una permanenza di 1 settimana, dal lunedì alla domenica, sempre considerando sconti e promozioni:

– P1 Long Term: 39,00 euro scontati (prezzo originario 59,00 euro);

– P2 Executive: 79,00 euro scontati (prezzo originario 195,00 euro);

– P2 area Top Car: 99,00 euro scontati (prezzo originario 214,00 euro);

– P2 area Genius: 69,00 euro scontati (prezzo originario 99,00 euro);

– P3 Express: 59,00 euro scontati (prezzo originario 99,00 euro);

– P4 Holiday: 39,00 euro scontati (prezzo originario 59,00 euro);

– P5 Easy: 59,00 euro scontati (prezzo originario 69,00 euro);

– P6 Smart: 43,00 euro scontati (prezzo originario 60,00 euro).

Clicca qui per acquistare online il parcheggio a Malpensa e per altre informazioni sulle tariffe. In genere tutti i parcheggi, anche quelli non ufficiali posti esternamente all’aeroporto, osservano l’orario 24/7.

PARCHEGGIO MALPENSA: SOSTA BREVE

Per chi accompagna a Malpensa un passeggero in partenza o lo accoglie in arrivo, sono disponibili i parcheggi per la sosta breve di ViaMilano Parking, sia al terminal 1 che al 2 con tariffe differenti.

– A Malpensa T1 la sosta breve costa 3,00 euro la prima ora, poi 2,00 euro ogni mezzora successiva fino alla quinta ora, dopodiché viene applicata la tariffa di sosta giornaliera.

– A Malpensa T2 la tariffa è di 3,60 euro per soste di massimo 1 ora. Successivamente si applica la tariffa giornaliera.

Per soste brevissime esiste anche l’Area 10 minuti, una zona a traffico controllato che permette a passeggeri e ai loro accompagnatori di fermarsi gratuitamente per 10 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti gli arrivi e le partenze del Terminal 1 e quelle del limitrofo hotel Sheraton. Scopri i 5 consigli per risparmiare soldi e tempo al parcheggio di un aeroporto.

L’aeroporto di Malpensa dispone naturalmente anche di parcheggi per persone con disabilità.

PARCHEGGI MALPENSA: AGEVOLAZIONI

Insieme agli sconti sulle tariffe, pensati specialmente per attirare clienti durante l’emergenza Coronavirus, i parcheggi di Malpensa sono interessati da altre agevolazioni:

– Parking Pass: è un credito a scalare per le soste in tutti gli aeroporti di Milano (Malpensa, Linate e Orio al Serio). Il pass costa meno del credito disponibile: per esempio un Parking Pass da 200 euro ne costa soltanto 150 ma contiene un credito spendibile in parcheggi di 200.

– Servizio Telepass: gli abbonati al Telepass possono pagare la sosta senza alcun costo aggiuntivo, accedendo alle corsie di ingresso e uscita riservate, come in autostrada, e saltando la fila in ingresso e in uscita. Il costo del parcheggio viene addebitato direttamente sul conto Telepass. Servizio attivo nei parcheggi P1, P2 Executive e Genius; P3, P4 e P5.