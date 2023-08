Padova: semafori speciali per pedoni distratti da smartphone

Sempre più persone camminano guardando il telefonino e, al di là dell’immagine piuttosto ridicola, si tratta di un’azione potenzialmente pericolosa per la sicurezza stradale, al punto che in alcuni Stati, come ad esempio la Polonia, c’è perfino il divieto di usare lo smartphone mentre si attraversa la strada, pena l’applicazione di sanzioni. A Padova per il momento sono più indulgenti, e invece di comminare delle multe hanno deciso di adottare semafori speciali per agevolare i pedoni distratti dallo smartphone.

PADOVA: DOVE SONO I SEMAFORI SPECIALI PER PEDONI DISTRATTI

Nello specifico, il Comune di Padova ha comunicato che nei giorni scorsi in Prato della Valle, in corrispondenza del passaggio pedonale davanti all’ex Foro Boario, sono stato installati due nuovi semafori dotati di una tecnologia sperimentale pensata per proteggere i pedoni più distratti dall’attraversamento con il rosso. È stato scelto questo luogo perché il passaggio pedonale di Prato della Valle è molto utilizzato dalle tante persone che escono dal Park Rabin e si dirigono verso l’Isola Memmia e il Santo.

COME FUNZIONA IL SEMAFORO PER I PEDONI DISTRATTI DALLO SMARTPHONE

Ma come funziona questo dispositivo, peraltro non inedito, pensato appositamente per i pedoni che attraversano la strada guardando lo smartphone? Il semaforo pedonale aggiunge alle tre tradizionali icone verde, gialla e rossa dell’omino stilizzato, la proiezione a terra sull’asfalto, in corrispondenza della prima riga zebrata, di una intensa striscia di luce rossa. Luce che scompare quando il semaforo è verde e l’attraversamento è consentito. In pratica chi distrattamente, magari chino sul telefono, inizia l’attraversamento con il rosso è colpito da questa intensa luce rossa, che vede anche proiettata a terra e lo mette in allarme sulla pericolosità del comportamento adottato. I due semafori sperimentali sono stati forniti gratuitamente da La Semaforica, l’impresa che si occupa di tutti i semafori nella città di Padova. Si può vedere come funzionano questi semafori nella seguente foto tratta da Il Mattino di Padova.

I PEDONI DI PADOVA APPREZZANO I NUOVI SEMAFORI

I primi commenti dei pedoni che hanno scoperto i nuovi semafori sono stati molto positivi: il Codice della Strada non prevede nulla del genere, ma l’inserimento di uno strumento che aumenta il livello di attenzione dei pedoni in un passaggio pedonale molto frequentato, viene visto come un utile passo per la sicurezza di tutti. Dello stesso avviso l’assessore alla mobilità della città veneta, Andrea Ragona: “Abbiamo accolto con piacere questa proposta dell’azienda, perché è comunque un intervento che va nella direzione di una maggiore sicurezza stradale. L’impianto semaforico naturalmente rimane del tutto identico agli altri, come deve essere anche per ottemperare alle indicazioni del Codice della Strada. È stato solo aggiunto questo piccolo dispositivo che proietta una intensa luce rossa, creando una barriera virtuale che attira l’attenzione anche dei più sbadati. Un piccolo accorgimento che però può evitare incidenti e investimenti dagli esiti anche gravi”.