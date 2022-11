Occhiali speciali per leggere le targhe: nuova ‘arma’ per la Polizia

Arrivano gli occhiali speciali per leggere le targhe e i documenti dell'auto: una nuova 'arma' per la Polizia Municipale per punire i trasgressori

Le forze dell’ordine hanno un’arma in più per scoprire e punire chi infrange le norme stradali. Si tratta di occhiali speciali, dotati di telecamere a raggi infrarossi, che consentono di identificare in tempo reale le targhe dei veicoli e i documenti dei guidatori. Questi futuristici occhiali saranno sperimentati nel mese di dicembre 2022 dalla Polizia Municipale di Arezzo, ed è facile immaginare che se manterranno le promesse di estrema efficacia verranno poi adottati in altre città.

OCCHIALI SPECIALI PER IDENTIFICARE TARGHE E DOCUMENTI: COME FUNZIONANO

Ufficialmente il dispositivo si chiama laBGlasses, ed è un sistema costituito da un occhiale dotato di visore e di telecamere ad alta risoluzione ideato per riconoscere e leggere automaticamente i dati dei veicoli e i documenti di guida degli utenti. In pratica questi occhiali speciali hanno un lettore targa che manda i dati raccolti verso un normale smartphone ma funzionano anche con l’ausilio di un monitor da 50 pollici proiettato direttamente sugli occhi dell’agente di polizia. L’input consente l’accesso immediato alle principali banche dati e l’acquisizione in tempo reale delle informazioni richieste che saranno impresse direttamente sul visore oculare, permettendo di scoprire se il veicolo è in regola con bollo auto, revisione, RCA e altre scadenze. Il controllo può avvenire anche in movimento, senza che l’agente debba impegnare le mani.

OCCHIALI SPECIALI LABGLASSES: COME MIGLIORERANNO L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZIA

Grazie ai laBGlasses sarà inoltre possibile effettuare foto e/o segnalazioni georeferenziate per immortalare, ad esempio, immagini di sinistri stradali. E, come se non bastasse, l’utilizzo di questi occhiali a infrarossi consentirà di risparmiare le spese di notifica dei verbali, visto che il nuovo sistema digitale, nella sua versione più evoluta, permetterà anche l’invio gratuito delle notifiche tramite Pec o identità digitale. Insomma, sembra proprio che siamo di fronte a un sistema innovativo e avanzato in grado di ottimizzare l’operatività degli organi di Polizia nell’ordinaria attività di controllo del territorio, velocizzandone le procedure e consentendo un miglior impiego degli agenti.

OCCHIALI PER LE MULTE: SPERIMENTAZIONE AL VIA A DICEMBRE

Come già anticipato il progetto pilota di sperimentazione prenderà il via nel Comune di Arezzo, dotando la locale Polizia Municipale di tre occhiali speciali che saranno usati nelle zone più sensibili della città a partire dal 1° dicembre 2022. Il periodo di sperimentazione servirà anche a raccogliere i feedback relativi all’applicazione del sistema sulla base dei quali il Gruppo laBConsulenze e Hi-Tech Sibot potranno eventualmente intervenire per apportare delle migliorie.