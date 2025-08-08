Nuova Social Card 2025: esclusi carburante e mezzi pubblici

Torna la social card ‘Dedicata a te’ ma con una brutta sorpresa per automobilisti e pendolari: la versione 2025 della misura di sostegno non permetterà, contrariamente agli anni scorsi, l’acquisto di carburante e dell’abbonamento ai mezzi pubblici, ma sarà limitata ai soli beni alimentari. Confermato, invece, l’importo di 500 euro. Pare che carburanti e mezzi pubblici siano stati esclusi perché poco utilizzati nelle passate edizioni.

CHE COS’È LA SOCIAL CARD ‘DEDICATA A TE’?

La social card “Dedicata a Te” è una carta di pagamento prepagata, introdotta per la prima volta nel 2023, sulla quale viene precaricato un contributo ‘una tantum’ di 500 euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (come carne, pesce, uova, pasta, latte, caffè, ortaggi, frutta, ecc.). Come detto, fino all’anno scorso si poteva usare anche per il rifornimento di carburanti o per l’abbonamento ai trasporti pubblici locali, ma ora non più.

Possono beneficiarne tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, con almeno un figlio e con un Isee fino a un massimo di 15 mila euro. Sono invece esclusi, oltre ai single e alle coppie senza figli, coloro che ricevono un altro tipo di sussidio statale, come l’indennità di disoccupazione (Naspi o DisColl), l’indennità di mobilità, la cassa integrazione o l’assegno di inclusione.

La carta non è richiedibile dai cittadini: i beneficiari, infatti, sono individuati direttamente dall’Inps e dai Comuni. La nuova Social Card 2025 sarà operativa a partire dal mese di settembre (se si rispettano i tempi, altrimenti ottobre) con l’accredito del contributo erogato.

DOVE RITIRARE LA NUOVA SOCIAL CARD 2025

Spetta ai Comuni,​ su segnalazione dell’Inps, comunicare agli interessati l’assegnazione del beneficio e le modalità di ritiro della social card presso tutti gli uffici postali.​ Per effettuare il ritiro è necessario presentare la suddetta comunicazione, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale. Se il soggetto era un beneficiario già gli anni scorsi non deve ritirare un’altra carta, ma una volta ricevuta la comunicazione da parte del Comune, la card risulterà già ricaricata dell’importo relativo all’anno 2025.

Importante: sarà obbligatorio effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2025 e consumare l’intera somma della social card entro il 28 febbraio 2026, pena la perdita del beneficio.

COSA SI PUO COMPRARE CON LA SOCIAL CARD DA 500 EURO

La social card funziona come una normale carta di pagamento e può essere usata presso tutti gli esercizi commerciali abilitati al circuito Mastercard che vendono generi alimentari. L’elenco dei beni alimentari di prima necessità che si possono comprare con la social card include:

latte, carne, pesce, uova di tutti i tipi, anche il pescato fresco e i derivati del latte;

di tutti i tipi, anche il pescato fresco e i derivati del latte; pasta e panetteria (sia ordinaria che fine) compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, ma anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altri cereali e tutte le farine derivanti;

(sia ordinaria che fine) compresi prodotti di pasticceria, biscotteria, ma anche paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, qualsiasi altri cereali e tutte le farine derivanti; frutta, legumi, ortaggi sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi;

sia freschi che lavorati, quindi anche pomodori pelati e in conserve, semi e frutti oleosi; bevande e olio , acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. Tra gli olii anche quello d’oliva e di semi;

, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè e camomilla. Tra gli olii anche quello d’oliva e di semi; altri prodotti come ad esempio alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso il latte di formula), lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato;

come ad esempio alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso il latte di formula), lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato; ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati;

e prodotti da forno surgelati; prodotti Dop e Igp.

Non si possono invece acquistare bevande alcoliche o tabacco.

Con un’apposita convenzione vengono individuati gli esercizi commerciali in forma singola, e le associazioni di commercio, che aderiscono all’applicazione di piani di sconti del 15% per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità