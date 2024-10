Nuova Kia Sportage: quanto si risparmia con gli incentivi?

Giunta in Italia l’anno scorso, la nuova Kia Sportage è un SUV compatto che con la versione aggiornata ha fatto un notevole salto in avanti in termini di design, tecnologia e prestazioni. Il suo look è diventato più audace e moderno, con linee filanti e un frontale molto distintivo. Anche il prezzo ha fatto la sua parte nel decretare il successo della Sportage, spingendola quest’anno nella top-20 delle auto più vendute in Italia, e da qualche mese si può fare perfino meglio grazie al contributo dell’Ecobonus. Ma quanto si risparmia con gli incentivi auto nell’acquisto della Kia Sportage? Scopriamolo subito.

KIA SPORTAGE: LISTINO PREZZI 2024

In questo momento sono in vendita quasi trenta allestimenti della nuova Kia Sportage, con motori mild-hybrid (MHEV), full-hybrid (HEV), Gpl e plug-in hybrid (PHEV). Ecco i prezzi:

Sportage 1.6 TGDi MHEV Business: 32.700

Sportage 1.6 TGDi GPL Business: 33.700 €

Sportage 1.6 TGDi MHEV DCT Business: 34.700 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV Business: 34.700 €

Sportage 1.6 TGDi MHEV Style: 35.200 €

Sportage 1.6 TGDi GPL Style: 36.200 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Business: 36.700 €

Sportage 1.6 TGDi MHEV Special Edition: 37.200 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV Style: 37.200 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AT Business: 37.700 €

Sportage 1.6 TGDi GPL Special Edition: 38.200 €

Sportage 1.6 TGDi MHEV DCT Special Edition: 39.200 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AT Style: 39.200 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT Style: 39.200 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV GT-line: 39.950 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AT Special Edition: 41.200 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line: 41.950 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT GT-line: 41.950 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT GT-line: 43.950 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT GT-line: 43.950 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line Plus: 45.450 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV DCT GT-line Plus: 45.450 €

Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Business: 46.700 €

Sportage 1.6 TGDi HEV AWD AT GT-line Plus: 47.450 €

Sportage 1.6 CRDi MHEV AWD DCT GT-line Plus: 47.450 €

Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT Style: 48.200 €

Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line: 50.950 €

Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-line Plus: 54.450 €.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

KIA SPORTAGE: QUANTO SI RISPARMIA CON GLI INCENTIVI PER AUTO TERMICHE

Il nuovo schema dell’Ecobonus, partito lo scorso mese di giugno, ha riservato una ricca dotazione alle auto con motore endotermico rientranti nella fascia di emissioni 60-135 g/km e con prezzo di listino non superiore a 35.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 42.700 euro. L’importo degli sconti, riservati alle sole persone fisiche, è il seguente:

1.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

2.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

3.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2).

Di conseguenza la Kia Sportage più economica tra quelle incentivabili, la 1.6 CRDi MHEV Business da 36.700 euro, può costare 33.700 euro se si riesce a usufruire dello sconto maggiore, cioè rottamando una vettura fino a Euro 2. Tuttavia attenzione: non tutte le Sportage termiche possono beneficiare degli incentivi auto 2024 perché alcune versioni non rispettano il limite di prezzo e/o la soglia di emissioni di CO2 che non deve superare 135 g/km. Ad esempio i modelli con motore Gpl emettono tutti 162 g/km di CO2, quindi sono esclusi dall’Ecobonus, così come il modello base 1.6 TGDi MHEV Business.

KIA SPORTAGE: QUANTO SI RISPARMIA CON GLI INCENTIVI PER AUTO PLUG-IN HYBRID

Gli sconti per auto plug-in hybrid sono molto più ricchi e quindi le Sportage con questa alimentazione risultano perfino più convenienti. Anche in questo caso occorre però rispettare dei limiti: emissioni tra 21 e 60 g/km di CO2 e presso di listino pari o inferiore a 45.000 euro (accessori compresi ma IVA, IPT e messa su strada escluse), quindi circa 54.900 euro. L’importo degli sconti per le plug-in hybrid, riservati sia a persone fisiche che giuridiche, è il seguente:

4.000 euro (senza rottamazione)

5.000 (senza rottamazione e con ISEE inferiore a 30.000 euro)

5.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 5)

5.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4)

6.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3)

6.875 euro (con rottamazione di veicoli Euro 4 e 5 e Isee sotto 30.000 euro)

7.500 euro (con rottamazione di veicoli Euro 3 e Isee sotto 30.000 euro)

8.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2)

10.000 euro (con rottamazione di veicoli Euro 0-1-2 e Isee sotto 30.000 euro).

Un cliente con ISEE sotto 30.000 euro e in grado di rottamare un’auto fino a Euro 2 può dunque pagare la nuova Kia Sportage 1.6 TGDi PHEV AWD AT GT-l. Plus 44.450 euro invece di 54.450. La plug-in più economica della gamma Sportage, la 1.6 TGDi PHEV AWD AT Business, invece può arrivare a costare 36.700 euro. Ma anche senza rispettare il limite ISEE si può avere un robusto sconto fino a 8.000 euro.