Nissan Qashqai vince il premio Best Car for City Driver

Nissan Qashqai è stato premiato agli AutoTrader New Car Awards con il riconoscimento di “Best car for city driver" 2020

È giunto alla sua seconda generazione ed è ormai diventato il punto di riferimento nel settore dei crossover compatti. Stiamo parlando del Nissan Qashqai, il crossover premiato agli AutoTrader New Car Awards con il riconoscimento di “Best car for city driver”. Ce ne parla Renord, storica concessionaria Nissan, Dacia e Renault.

NISSAN QASHQAI DENTRO E FUORI

Dimensioni contenute e ideali anche per la guida cittadina, uno stile elegante ed un’ampia gamma di motori sono i punti di forza del Nissan Qashqai. Il centro stile Nissan è intervenuto in maniera decisa sul look della seconda generazione del crossover compatto rinnovando completamente le linee. Il frontale è adesso più moderno grazie alla nuova mascherina abbracciata dai fari affilati. Mentre il paraurti è particolarmente elaborato e grintoso con prese d’aria ben integrate. La fiancata è snella per merito di una linea di cintura che avvolge in modo suadente il passaruota posteriore e, per sottolineare la vocazione avventuriera del Nissan Qashqai, sono presenti le immancabili protezioni in plastica contro i piccoli urti. Ben realizzati anche gli interni, dove spiccano subito i materiali piacevoli al tatto e alla vista. La plancia si presenta con un’impostazione classica, ma al centro della stessa è ben integrato il display infotainment.

DIMENSIONI E MOTORI DELLA NISSAN QASHQAI

Le dimensioni del Nissan Qashqai sono adatte alle gite fuori porta ma anche all’utilizzo nel traffico cittadino. La lunghezza misura infatti 4 metri e 39 centimetri, mentre altezza e larghezza toccano quota 159 e 181 cm. L’abitacolo può accogliere comodamente fino a cinque passeggeri senza costringere a particolari sacrifici grazie al passo di 265 centimetri. La capacità di carico del bagagliaio è decisamente soddisfacente e fa registrare un valore di 430 litri con il divanetto in posizione. La gamma motori è piuttosto ampia e va dal benzina da 1.3 litri (da 140 e 159 CV) ai diesel 1.5 da 116 CV e 1.7 dCi da 150 CV, abbinabile anche alla trazione integrale.

IL PREMIO BEST CAR FOR CITY DRIVER

Il Nissan Qashqai si è dimostrato nel corso degli anni un crossover decisamente amato dai consumatori. Tanto da diventare il punto di riferimento nella categoria sottolineato anche dall’ambito riconoscimento. In occasione degli AutoTrader New Car Awards 2020 che si sono tenuti in Inghilterra, il Nissan Qashqai ha ottenuto il premio Best Car for City Driver. A differenza dei premi “tradizionali”, dove solitamente sono le giurie qualificate a decidere vincitori e vinti, in questa occasione sono stati gli automobilisti a dare un voto. I giudici sono infatti coloro che hanno acquistato un veicolo nuovo nell’ultimo anno e hanno premiato il crossover Nissan con ben 9.000 preferenze. L’affidabilità, i costi di gestione contenuti e il comfort di bordo hanno consentito al Nissan Qashqai di ottenere i voti necessari per trionfare in questa competizione. A voler sottolineare l’ottimo risultato raggiunto sono state le parole di Andrew Humberstone, amministratore delegato di Nissan Motor GB. “La formula vincente di Nissan Qashqai ha guidato il mercato delle vendite crossover nel Regno Unito dal primo giorno e ci aspettiamo che continui a farlo. Siamo orgogliosi di aver vinto questo premio, non solo perché riconosce Qashqai come una vettura eccellente per la città, ma perché è stata votata da migliaia di clienti, che hanno riposto fiducia in Nissan e ora si stanno godendo la loro scelta di acquisto. Questo è molto importante per noi”.