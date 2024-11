New York: da gennaio 2025 pedaggio auto per entrare a Manhattan

Similmente alla Congestion charge di Londra e, in qualche maniera, all’Area C di Milano, anche New York avrà presto la sua ‘tassa sul traffico’, ossia un pedaggio auto per attraversare una determinata zona della città. Già annunciata da mesi, la misura anti-inquinamento, che secondo i maligni era stata strategicamente ‘congelata’ per non interferire sulle elezioni presidenziali (provvedimenti del genere risultano utili per l’ambiente ma non sono troppo popolari tra i cittadini), prenderà ufficialmente il via il 5 gennaio 2025, come ha annunciato in questi giorni la governatrice di New York, la democratica Kathy Hochul. Tuttavia i membri repubblicani dello Stato newyorkese hanno chiesto con una lettera al presidente eletto Trump, anche lui contrario al pedaggio, di intervenire per porre fine al piano. Quindi tutto potrebbe ancora cambiare nelle prossime settimane.

PEDAGGIO AUTO A NEW YORK: DOVE

Il pedaggio non riguarda ovviamente l’intero territorio della metropoli newyorkese ma un determinato quartiere di Manhattan il cui traffico risulta particolarmente congestionato: si tratta di Lower Manhattan, situato geograficamente nella punta meridionale dell’omonima isola e che ne rappresenta il cuore finanziario e culturale (vedi mappa in basso). Il quartiere ospita infatti il Financial District, con Wall Street e la Federal Reserve Bank of New York, nonché la Freedom Tower e il World Financial Center. Fino al 2001 c’era pure il World Trade Center con le sue due torri gemelle. Nelle intenzioni il Congestion Pricing Plan di New York porterà tre importanti benefici: riduzione del traffico, riduzione dell’inquinamento e maggiori fondi a disposizione del trasporto pubblico, con vantaggi per l’intera comunità.

“È giunta l’ora della tassa sul traffico”, ha dichiarato Janno Lieber, presidente della Metropolitan Transportation’s Authority, “New York è la città più congestionata degli Stati Uniti. Le ambulanze non riescono a raggiungere gli ospedali, i mezzi dei pompieri non riescono a raggiungere gli incendi. Dobbiamo fare qualcosa”.

NEW YORK: LA TASSA SUL TRAFFICO COSTERÀ FINO A 9 DOLLARI AL GIORNO

Secondo le stime della stessa Authority, il provvedimento servirà a ridurre il traffico veicolare del 15-20%, promuovendo di conseguenza l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Il maggiore uso dei mezzi pubblici produrrà maggiori incassi per 15 miliardi di dollari che saranno destinati esclusivamente a finanziare una parte del programma di investimenti infrastrutturali, volto soprattutto a migliorare i servizi della metropolitana.

Ma quanto costerà il pedaggio a New York? Rispetto alle intenzioni iniziali (si era parlato di un ticket di ingresso fino a 23 dollari), le tariffe saranno più basse: la governatrice Hochul ha detto che le automobili pagheranno 9 dollari nelle ore di punta, mentre dopo le 21:00 la tariffa scenderà a 2,25 dollari. I camion leggeri pagheranno invece 14,40 dollari, quelli pesanti 21,60 dollari, i motocicli 4,50 dollari. Il biglietto sarà giornaliero. Nelle intenzioni, il pedaggio per le auto dovrebbe salire a 12 dollari nel 2028.

TASSA SUL TRAFFICO NEW YORK: DEROGHE E SCONTI

Naturalmente la tassa non sarà per tutti visto che il Congestion Pricing Plan prevede deroghe, sconti e riduzioni per diverse categorie di utenti. Ad esempio taxi e NCC pagheranno appena 0,75 dollari, mentre i proprietari di auto che guadagnano meno di 50.000 dollari all’anno potranno usufruire di uno sconto del 50% su ogni pedaggio dopo il decimo del mese.

Inutile dire che ci sono anche delle voci critiche: in particolare i residenti di New York che vivono a nord dell’area sottoposta a pedaggio temono che gli automobilisti, per aggirare la nuova tassa, ingolferanno i loro quartieri, peraltro non privi di problemi di smog. Ad esempio nel Bronx si teme che i pedaggi possano spingere ancora più camion sulla Cross Bronx Expressway, un’arteria già ampiamente soffocata dal traffico e che è accusata di causare alcuni dei peggiori tassi di asma nello Stato. Come detto, anche i repubblicani sono sul piede di guerra, e forti della fresca elezione di Donald Trump puntano a cancellare il provvedimento. Lo stesso tycoon è fortemente contrario alla misura e lo avrebbe comunicato alla stessa Hochul, con la quale comunque mantiene un rapporto cordiale, in una telefonata post elezioni. “Ho grande rispetto per la governatrice di New York e non vedo l’ora di lavorare con lei per rendere New York e l’America di nuovo grandi“, ha confermato in un’intervista al NY Post, “Ma sono fortemente in disaccordo con la decisione sulla tassa sul traffico perché danneggerà lavoratori, famiglie e aziende“. Vedremo come andrà a finire…