Multe Firenze: con i Velocar 4.000 al giorno, cittadini in rivolta

Si accende il problema delle multe a Firenze: con i Velocar sarebbero 4.000 al giorno, opposizione e cittadini protestano contro l'Amministrazione comunale. Che però nega

C’è un problema multe a Firenze? Se lo stanno chiedendo l’opposizione di centro-destra alla giunta Nardella ma anche molti cittadini e alcune associazioni di consumatori. Sotto accusa i quattro Velocar piazzati in alcune zone della città che, secondo l’accusa, farebbero “strage” di automobilisti al ritmo di circa 4.000 contravvenzioni al giorno. Tuttavia dalle stanze del Comune negano questi numeri.

CHE COSA SONO I VELOCAR

I Velocar, dal nome della società produttrice, sono dispositivi per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità e per l’accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, approvati dal MIT fin dal 2016. Utilizzano un’unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli e riescono a coprire una distanza di 30 metri e 3 corsie contemporaneamente. A differenza degli autovelox non vengono collocati in appositi box a bordo strada ma in alto su un palo, e probabilmente sono per questo un po’ meno visibili (ovviamente resta sempre valido l’obbligo di presegnalarli). Inoltre non richiedono l’installazione di sensori sul manto stradale. I Velocar possono essere impiegati direttamente dagli agenti di Polizia stradale o utilizzati in modo automatico senza la presenza degli agenti, nelle strade ove tale modalità di accertamento sia consentita.

A Firenze i Velocar si trovano in viale XI Agosto, viale Etruria e due sul viadotto del Varlungo.

MULTE FIRENZE: NUMERI FOLLI, COLPA DEI VELOCAR?

E sarebbero proprio questi quattro Velocar i responsabili di una mole di multe fuori dal normale, almeno a dar per buona la tesi dei massimi responsabili regionali di Forza Italia, partito all’opposizione sia al Comune di Firenze che in Regione Toscana. “Al ritorno dalle vacanze migliaia di fiorentini si sono visti recapitare le multe elevate in questi ultimi mesi, da quando sono stati installati i quattro nuovi velocar a Firenze”, si legge nel documento firmato dagli esponenti berlusconiani, “Il sindaco Nardella conferma di voler proseguire sul modello della città ‘multificio’, che fa cassa sulla pelle dei cittadini per rimpinguare le finanze di Palazzo Vecchio”.

Questo presunto ‘multificio’, sempre secondo i responsabili FI, produrrebbe 1.000 multe al giorno ad apparecchio per un totale di 4.000 contravvenzioni quotidiane e un incasso annuale, calcolando una media di 100 euro a verbale, di 146 milioni di euro: “Cifre assurde che denotano una volontà persecutoria verso i cittadini”. I politici toscani di Forza Italia tra l’altro nutrono anche dei dubbi sulla piena legittimità dei Velocar e informano che alcuni giudici di pace avrebbero già accolto ricorsi su multe elevate da questi apparecchi (probabilmente centra l’annosa questione dell’omologazione che è diversa dall’approvazione).

La protesta contro i Velocar a Firenze ha visto protagonisti anche numerosi cittadini arrabbiati e diverse associazioni civiche, che hanno chiesto con urgenza un tavolo tecnico al Comune per discutere proprio della situazione multe e, più in generale, della sicurezza stradale in città.

MULTE FIRENZE CON I VELOCAR: LA GIUNTA CITTADINA NON CI STA E SMENTISCE I NUMERI DELL’OPPOSIZIONE

A stretto giro di posta è comunque arrivata la risposta dell’Amministrazione cittadina di Firenze, per voce dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, secondo cui le cifre folli sparate da Forza Italia non sarebbero veritiere: “146 milioni di euro di multe con quattro Velocar? Sono numeri decisamente assurdi che non so neppure da dove arrivino”, ha detto a La Nazione. “Detto ciò, voglio ribadire un concetto molto chiaro: le sanzioni elevate con i Velocar hanno uno scopo preciso ed è quello di garantire la sicurezza sulle strade, e chi rispetta i limiti di velocità non ha nulla da temere. Ribadisco anche che gli apparecchi sono perfettamente regolari. L’unica cosa su cui possiamo discutere è la proposta di aumentare da 50 a 60 km/h il limite nel viale XI Agosto per uniformarlo al limite del viadotto all’Indiano, al Comune ne stiamo già parlando”.