Motorizzazione Torino: contatti, indirizzo e orari 2021

Per rivolgersi alla Motorizzazione di Torino è necessario chiedere appuntamento o prenotazione: ecco come e quando, gli indirizzi, gli orari e altre info utili

Chiunque voglia rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile di Torino deve conoscere orari, contatti e modalità di prenotazione o richiesta di appuntamento. Con le limitazioni dovute all’emergenza Coronavirus, gli orari di apertura della Motorizzazione Torino hanno subito un ulteriore programmazione degli accessi. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di andare alla Motorizzazione di Torino.

ORARI MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TORINO

Gli orari di ricevimento al pubblico della Motorizzazione di Torino cambiano in base al tipo di servizi richiesti e all’utenza, se privata o professionale. In entrambi i casi è possibile accedere agli uffici solo su richiesta di prenotazione o appuntamento. Lo scaglionamento è così suddiviso:

– Ricevimento Privati e Autoscuole alla Motorizzazione Torino: esclusivamente su prenotazione (nel paragrafo successivo trovi come prenotarsi);

– Pratiche relative ad ADR, Veicoli storici, Agricoli e Natanti, l’accesso diretto agli sportelli avviene il lunedì, mercoledì e venerdì in base al codice meccanografico assegnato e all’iniziale del cognome del richiedente;

– Pratiche relative al trasporto merci, Immatricolazioni, Targhe Prova e STA, l’accesso agli sportelli per la sola utenza professionale è dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e solo su appuntamento (nel paragrafo successivo trovi come richiederlo);

– Per revisioni e collaudi alla Motorizzazione di Torino, l’accesso diretto agli sportelli è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dal martedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 16;

PRENOTAZIONE E RICHIESTA APPUNTAMENTO MOTORIZZAZIONE TORINO

In base alla pratica e al titolo del richiedente, l’accesso agli uffici e agli sportelli della Motorizzazione Civile di Torino avviene solo su richiesta di prenotazione o appuntamento. E’ necessario chiedere una prenotazione per le pratiche riguardanti patenti, esami, duplicati, CQC, Certificato C.A.P., sia per privati che per Autoscuole. La richiesta di prenotazione si fa:

– online tramite portale MyPushop, consigliato browser Chrome;

– Tramite l’App MyPushop da scaricare sullo smartophone;

La richiesta di appuntamento per la Motorizzazione di Torino invece è necessaria per pratiche relative all’Autotrasporto e Immatricolazioni. Ecco a chi inviare la richiesta di appuntamento tramite email:

– renato.aimone@mit.gov.it per accesso al mercato e iscrizione/cancellazione al/dal R.E.N.;

– renato.aimone@mit.gov.it per trasporto merci persone e cose;

– aldomario.decaro@mit.gov.it per le autolinee;

– emilio.palesandro@mit.gov.it per l’albo degli autotrasportatori;

La richiesta di appuntamento alla Motorizzazione di Torino per Immatricolazioni e Targhe Prova va invece inoltrata via email, in base alle pratiche specifiche a:

– immatr_upto@mit.gov.it per immatricolazioni senza titolo;

– modulietarghe_upto@mit.gov.it per richiesta targhe e stampati;

– immatr_upto@mit.gov.it per prenotare carte di circolazione senza titolo;

– immatr_upto@mit.gov.it per autorizzazioni e targhe per la circolazione di prova;

COME RAGGIUNGERE LA MOTORIZZAZIONE DI TORINO

Per raggiungere uffici e sportelli con mezzo proprio, l’indirizzo della Motorizzazione di Torino è Via Agostino Bertani 41 (CAP 10137) Torino. Se invece si vuole andare in Motorizzazione tramite mezzi pubblici le linee di trasporto locale a cui fare riferimento sono il Bus 34, 35, 5/ e il 74. Poiché non è prevista alcuna fermata esattamente davanti al piazzale della Motorizzazione di Torino, è necessario camminare a piedi per circa 6 minuti dalla fermata più vicina Bertani. Inoltre, l’ingresso del Centro Operativo Revisioni e Collaudi di via Bertani si trova dopo il parcheggio dell’ingresso principale, seguendo le indicazioni.