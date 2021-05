Motorizzazione Roma: contatti, indirizzo e come raggiungerla

Come raggiungere e contattare la motorizzazione di Roma: numeri, orari, info utili e indirizzi per le sedi di Roma Nord e Roma Sud

La Motorizzazione Civile di Roma via Salaria e via Laurentina ha stabilito specifiche regole per l’accesso al pubblico in seguito alle limitazioni per l’emergenza Coronavirus. Per tutti è obbligatoria la prenotazione di un appuntamento alla Motorizzazione di Roma e non per tutte le consuete attività. Ecco gli orari degli uffici, i contatti e tutto quello che bisogna sapere prima di andare alla Motorizzazione di Roma.

I SERVIZI SOSPESI ALLA MOTORIZZAZIONE DI ROMA PER IL COVID

Prima di vedere le altre info utili e i contatti per raggiungere la Motorizzazione di Roma, ecco alcune premesse legate al Covid-19. A differenza di altri uffici provinciali, le revisioni e i collaudi per veicoli inferiori a 3500 kg presso la Motorizzazione di Roma sono sospesi. Lo stop ai controlli tecnici è esteso a ciclomotori, motocicli, quadricicli e tricicli. A causa dell’emergenza sanitaria, anche alcune delle attività prevista per lo Sportello Telematico dell’Automobilista non sono esigibili. E’ un avviso della stessa Motorizzazione Roma a spiegare che dal 12 febbraio 2021 è sospeso il servizio di passaggi di proprietà. Pratica che si può richiedere quindi presso qualsiasi agenzia di consulenza automobilistica. Riguardo alle scadenze di pratiche e servizi differibili, bisogna considerare le proroghe 2021 entrate in vigore per patente, foglio rosa, CQC e CAP. Quindi si tratta di limitazioni provvisorie la cui durata dipenderà dall’evolversi della situazione epidemiologica.

PRENOTAZIONE MOTORIZZAZIONE DI ROMA

Ci si può rivolgere agli uffici della Motorizzazione di Roma solo per la presentazione delle formalità, il deposito degli atti ed il ritiro di certificati e documenti. Prima però bisogna inviare una richiesta di prenotazione appuntamento Motorizzazione Roma inviando un’email a direzione.uprmnord@mit.gov.it. La struttura organizzativa della Motorizzazione Roma Nord però coordina anche le sedi Roma Sud, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Gli orari di apertura al pubblico della Motorizzazione di Roma sono dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00, con ingresso del pubblico consentito fino alle ore 12:00. L’ingresso agli uffici, previa prenotazione, avviene in base all’iniziale del cognome dei privati o del codice meccanografico per gli operatori professionali, secondo lo scaglionamento sotto.

ORARI UFFICI MOTORIZZAZIONE ROMA VIA SALARIA

– Autoscuole: 0001-0460 lunedì; 0461-0950 mercoledì; 0951-1500 venerdì;

– Agenzie: 5000-7050 lunedì; 7051-7310 mercoledì; 7311-7500 venerdì;

– Privati: A-F lunedì; G-P mercoledì; Q-Z venerdì;

ORARI UFFICI MOTORIZZAZIONE ROMA VIA LAURENTINA

– Autoscuole: 0951-1500 lunedì; 0001-0460 mercoledì; 0461-0950 venerdì;

– Agenzie: 7311-7500 lunedì; 5000-7050 mercoledì; 7051-7310 venerdì;

– Privati: A-F lunedì; G-P mercoledì; Q-Z venerdì;

INDIRIZZI E CONTATTI MOTORIZZAZIONE ROMA NORD E SUD

L’indirizzo della sede di Roma Nord è Via Salaria, 1045 (CAP 0138), mentre l’indirizzo della sede di Roma Sud è Via del Fosso dell’Acqua Acetosa Ostiense, 9 (CAP 00144). In base al mezzo di trasporto utilizzato, si può raggiungere la Motorizzazione in diversi modi:

– Bus 72, 73, 788 e Metro Linea B (da Laurentina);

– Metro Linea A e Bus 63 (da Anagnina);

– Bus 72 (da Roma Termini);

– Treno FL1 e Bus 135 (da Roma Ostiense);

Se invece hai bisogno di contattare la Motorizzazione di Roma, i numeri di telefono e le email sono:

– umc-roma-nord@pec.mit.gov.it;

– direzione.uprmnord@mit.gov.it – +3906.81691;

– direzione.uprmsud@mit.gov.it – +3906.502881;