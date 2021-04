Motorizzazione Firenze: contatti, indirizzo e come raggiungerla

Come raggiungere e contattare la motorizzazione di Firenze: numeri, email, orari e indirizzi utili per le sedi di Grosseto, Pistoia e Siena

Gli uffici della Motorizzazione Civile di Firenze hanno introdotto specifiche regole per l’accesso al pubblico per limitare il rischio di contagio da Coronavirus. Pertanto è importante conoscere cosa fare prima di recersi alla Motorizzazione di Firenze, solo dopo aver effettuato la prenotazione per appuntamento e la sanificazione auto. Ecco tutte le più recenti disposizioni, gli orari e i contatti della Motorizzazione di Firenze.

ORARI APERTURA UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE FIRENZE, PISTOIA E GROSSETO

La motorizzazione di Firenze a cui fanno capo anche le Sezioni Coordinate di Grosseto, Pistoia e Siena, per via dell’emergenza Covid-19, è accessibile solo previa prenotazione di appuntamento online. L’apertura degli uffici è comunque limitata agli orari e i giorni in cui la Motorizzazione di Firenze può ricevere il pubblico. Prima di recarsi con il veicolo alla Motorizzazione bisogna effettuare la sanificazione auto obbligatoria entro 24 ore prima della revisione/collaudo, con annessa compilazione del modulo di autocertificazione della sanificazione da presentare. I giorni di apertura cambiano in base alla sezione provinciale, in particolare:

– Gli orari di ricevimento della Motorizzazione Firenze vanno dalle 8:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì;

– Gli uffici della sezione Motorizzazione Pistoia hanno orari dalle 8:30 alle 11:30 nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

– Gli uffici della sezione Motorizzazione Grosseto hanno orari dalle 8:30 alle 11:30 dal lunedì al venerdì;

COME RAGGIUNGERE LA MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE

L’indirizzo della Motorizzazione di Firenze è Via S. Croce dell’Osmannoro n. 8/10 a Sesto Fiorentino (CAP 50019) ed ecco le indicazioni su come raggiungerla:

– In autobus. Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella (via Alamanni): linea n.29 o n.30 (tempo percorrenze 30 minuti);

– Tramite l’Autostrada A11 (Firenze Mare). Uscita Sesto Fiorentino, alla rotatoria proseguire in direzione Campi Bisenzio; percorrere circa 1,4 km e svoltare a destra in corrispondenza della biforcazione;

– Tramite l’Autostrada A1 (Autostrada del Sole). Uscita Firenze Nord direzione Aeroporto; successivamente prendere l’uscita Sesto Fiorentino; alla rotatoria proseguire in direzione Campi Bisenzio; percorrere circa 1,4 km e svoltare a destra in corrispondenza della biforcazione;

– Da Firenze. Percorrere la via provinciale Lucchese; superare la rotatoria per l’autostrada proseguendo in direzione Campi Bisenzio; percorrere circa 1,4 km e svoltare a destra in corrispondenza della biforcazione;

CONTATTI MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE E SEZIONI COORDINATE

Contatti Direzione Motorizzazione Firenze:

– Responsabile: Dott. Ing. Lorenzo Loreto;

– Email: direzione.upfi@mit.gov.it;

– Telefono: +3905530681;

Contatti Direzione Motorizzazione Grosseto:

– Email: direzione.upgr@mit.gov.it;

– Telefono: +39056443851;

Contatti Motorizzazione Pistoia:

– Email: segreteria.uppt@mit.gov.it;

– Telefono: +39057324273;

Contatti Direzione Motorizzazione Siena:

– Email: direzione.upsi@mit.gov.it;

– Telefono: +39057739941;