Motorizzazione Bergamo: contatti e orari 2021

Ecco le informazioni per recarsi presso la Motorizzazione di Bergamo: gli orari 2021, il telefono e i contatti del personale

Gli Uffici della Motorizzazione Civile di Bergamo fanno parte della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e coordinano anche le sezioni di Lecco, Como e Sondrio. Se stai cercando i contatti per la Motorizzazione di Bergamo, in questo articolo troverai le informazioni principali più importanti. Ecco l’indirizzo per gli esami alla Motorizzazione di Bergamo e gli orari 2021.

INDIRIZZO E ORARI 2021 MOTORIZZAZIONE BERGAMO

A causa dell’emergenza Coronavirus per l’accesso agli uffici della Motorizzazione Civile di Bergamo è necessario prima contattare l’UMC ai recapiti nei successivi paragrafi. Prima però di dirigersi presso la struttura all’indirizzo Via Martin Luther King, 2 – 24127 Bergamo. È opportuno sincerarsi di poter essere ricevuti dal personale. Sappiate comunque che gli orari 2021 della Motorizzazione di Bergamo vanno dalle ore 9 alle ore 12 e gli uffici ricevono il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. E’ possibile seguire tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni della Motorizzazione di Bergamo online su Il Portale dell’Automobilista.

CONTATTI CENTRALINO ED EMAIL MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BERGAMO

Sia che si tratti di prenotare un appuntamento, sia che si tratti di chiedere informazioni, le indicazioni ufficiali sul sito della Motorizzazione Civile di Bergamo, invitano a contattare direttamente il Centralino per conoscere le modalità specifiche di accesso. Più sotto invece trovate i contatti specifici del personale dell’UMC Bergamo. Per contattare la Motorizzazione di Bergamo si può fare riferimento ai numeri di telefono e gli indirizzi email qui sotto:

– Telefono: 035/4325911 – 035/4325911;

– Indirizzo di posta elettronica: urp.upbg@mit.gov.it;

– PEC: umc-bergamo@pec.mit.gov.it;

Un’alternativa per contattare la Motorizzazione di Bergamo tramite i canali ufficiali può essere compilare il form direttamente online.

UFFICI E PERSONALE MOTORIZZAZIONE BERGAMO

E’ spesso consigliato mettersi in contatto direttamente con il personale incaricato, senza passare per il Centralino, per pratiche già avviate o domande specifiche. A tal proposito è utile sapere quali sono i contatti degli Uffici della Motorizzazione Civile di Bergamo:

Pratiche Conducenti UMC Bergamo: conseguimento e duplicato della patente di guida.

– Responsabile: Carmine Duraccio;

– Email: patenti.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325918;

– Fax: 035262411;

Pratiche Conducenti UMC Bergamo: prenotazioni esami; rilascio C.A.P. e C.Q.C., permessi internazionali di guida e duplicati patenti; Conversioni patenti estere.

– Responsabile: Carmine Duraccio;

– Email: patenti.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325918

– Fax: 035262411;

Reparto Immatricolazioni Motorizzazione Bergamo.

– Responsabile: Dott. Ing. Mario Maugeri;

– Email: veicoli.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325925;

– Fax: 035262411;

Reparto Navigazione: patenti nautiche, immatricolazioni e passaggi di proprietà delle imbarcazioni.

– Responsabile: Tartari Cinzia;

– Email: navigazione.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 035/4325916;

– Fax: 035262411;

Revisioni e Collaudi: revisioni e collaudi dei veicoli.

– Responsabile: Mario Serafini;

– Email: veicoli.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325949;

– Fax: 035262411;

Segreteria Direzione.

– Responsabile: Cinzia Tartari;

– Email: umc-bergamo@pec.mit.gov.it;

– Telefono: 0354325916;

– Fax: 035262411;

Ufficio Relazioni con il Pubblico Motorizzazione Bergamo.

– Responsabile: Mario Serafini;

– Email: urp.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325949;

– Fax: 035262411;

Ufficio Tecnico UMC Bergamo: Problematiche tecniche relative ai veicoli, controllo preventivo documentazione per aggiornamento pneumatici, montaggio FAP, ricostruzione veicoli storici, veicoli esteri da sottoporre a collaudo per immatricolazione, deposito firma per le officine.

– Responsabile: Dott. Ing. Mario Maugeri;

– Email: veicoli.upbg@mit.gov.it;

– Telefono: 0354325925;

– Fax: 035262411;