MIMO 2023: tutte le info utili sul Milano Monza Motor Show

Il Milano Monza Motor Show (MIMO) è uno degli eventi più importanti dedicati all’industria automobilistica in Italia. L’edizione del 2023 si svolgerà dal 16 al 18 giugno presso l’Autodromo Nazionale Monza, che ospiterà sia l’area espositiva che quella test drive. I visitatori avranno la possibilità di provare tutte le novità delle case automobilistiche e motociclistiche presenti su un percorso ad hoc di 4 km. Ecco tutte le info utili sul MIMO 2023, la piantina, come arrivare e il programma dell’evento.

ANCHE SICURAUTO.IT ALLA JOURNALIST PARADE DEL MIMO 2023

Una delle novità della terza edizione del MIMO sarà il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, un’area dedicata che offrirà al pubblico la possibilità di testare le diverse possibilità di ricarica offerte, prendendo dimestichezza con le operazioni di collegamento del connettore alle colonnine e tante tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrificati. Nella prima giornata dedicata alla conferenza stampa per i giornalisti si terranno:

Premiere Parade al MIMO 2023 , la parate di presidenti e CEO delle Case auto che guideranno vetture a basso impatto ambientale;

, la parate di presidenti e CEO delle Case auto che guideranno vetture a basso impatto ambientale; Journalist Parade al MIMO 2023 , in cui i giornalisti potranno partecipare sia con le novità del mercato sia con le classiche e le sportive delle case automobilistiche . Sarà presente anche SicurAUTO.it , restate collegati per sapere con quale auto parteciperemo;

, in cui i giornalisti potranno partecipare sia con le novità del mercato sia con le classiche e le sportive delle case automobilistiche , restate collegati per sapere con quale auto parteciperemo; Paddock Parade al MIMO 2023 con i prototipi, le one-off, le auto classiche più belle e iconiche.

INDY AUTONOMOUS CHALLENGE AL MIMO 2023

L’evento più atteso del Milano Monza Motor Show 2023 è senza dubbio la competizione di auto da corsa a guida autonoma Indy Autonomous Challenge, che si svolgerà su un circuito con curve e staccate. Per la prima volta in Europa, le auto da corsa saranno programmate da squadre composte da università e centri di ricerca di tutto il mondo, e saranno guidate da un software di controllo e sistemi ADAS. La finale si terrà domenica 18 giugno alle ore 14 e rappresenta uno degli eventi più innovativi e tecnologicamente avanzati dell’intero MIMO 2023 – approfondisci il programma qui. Clicca la piantina del Milano Monza Motor Show 2023 per vederla a tutta larghezza.

BIGLIETTO, PARCHEGGI E NAVETTA MILANO MONZA MOTOR SHOW 2023

L’ingresso all’Autodromo di Monza sarà totalmente gratuito per tutti e tre i giorni dell’evento e i visitatori avranno a disposizione:

parcheggi all’interno dell’area MIMO ( Auto: € 20- Moto: € 10 );

all’interno dell’area MIMO ( ); navette dalla stazione ferroviaria Milano Centrale o di Monza verso il Milano Monza Motor Show (Costo a/r: € 20 da/per Milano Centrale – € 15 da/per Sesto M1).

COME ARRIVARE IN TRENO AL MILANO MONZA MOTOR SHOW 2023

La stazione di Monza dista circa 6,6 km dall’autodromo e si trova in Via Caduti del Lavoro. Per chi proviene da Milano Centrale può essere più agevole l’utilizzo della navetta. Mentre chi proviene da altre località può utilizzare le linee ferroviarie suburbane S8, S9 e S11, e raggiungere la stazione di Monza che si trova sulla linea Milano–Chiasso.

COME ARRIVARE IN AUTO – MOTO AL MILANO MONZA MOTOR SHOW 2023

Da Milano Viale Zara : V.le Fulvio Testi, V.le Brianza, V.le Lombardia, Rondò dei Pini, Villa Reale, quindi ingresso al Parco da Porta Vedano o porta Santa Maria alle Selve (solo pedoni e personale di servizio).

: V.le Fulvio Testi, V.le Brianza, V.le Lombardia, Rondò dei Pini, Villa Reale, quindi ingresso al Parco da Porta Vedano o porta Santa Maria alle Selve (solo pedoni e personale di servizio). Da Milano Piazzale Loreto : Viale Monza, Sesto San Giovanni, V.le Casiraghi, V.le Brianza, poi come da Milano Viale Zara.

: Viale Monza, Sesto San Giovanni, V.le Casiraghi, V.le Brianza, poi come da Milano Viale Zara. Da Torino : Autostrada A4 Torino-Milano, quindi sulla Milano-Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara, quindi come da Milano.

: Autostrada A4 Torino-Milano, quindi sulla Milano-Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara, quindi come da Milano. Da Como o Varese : Autostrada A9 sino a Saronno, quindi SS 527 fino al Rondò dei Pini, poi come da Milano; oppure attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano.

: Autostrada A9 sino a Saronno, quindi SS 527 fino al Rondò dei Pini, poi come da Milano; oppure attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano. Da Lecco : Strada SS 36 sino a Villasanta, quindi ingresso dalla porta Villasanta del Parco, o dalla porta S. Giorgio o porta Lesmo.

: Strada SS 36 sino a Villasanta, quindi ingresso dalla porta Villasanta del Parco, o dalla porta S. Giorgio o porta Lesmo. Da Genova : Autostrada A7 per Milano, quindi tangenziale Ovest direzione Venezia e tangenziale Est. Dopo la barriera: uscita n° 16 direzione Monza – uscita n° 20 Vimercate direzione Villasanta.

: Autostrada A7 per Milano, quindi tangenziale Ovest direzione Venezia e tangenziale Est. Dopo la barriera: uscita n° 16 direzione Monza – uscita n° 20 Vimercate direzione Villasanta. Da Firenze o Bologna : Autostrada A1 per Milano, poi tangenziale Est direzione Venezia, quindi come da Genova.

: Autostrada A1 per Milano, poi tangenziale Est direzione Venezia, quindi come da Genova. Dal Brennero o Venezia: Autostrada A4 fino a uscita di Agrate, quindi SP 13 per Monza o per Concorezzo con ingresso a porta Villasanta, o per Vimercate con ingresso a porta S. Giorgio o porta Lesmo.

Puoi trovare molti altri dettagli direttamente sul sito dell’evento MIMO.