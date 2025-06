Milano: strade chiuse il 28 giugno 2025 per il Milano Pride

Milano si appresta ad accogliere il Milano Pride 2025 con sfilata di carri allegorici dalla Stazione Centrale fino all’Arco della Pace, passando per buona parte delle vie del centro. Un evento atteso da migliaia di partecipanti ma che inevitabilmente creerà diversi disagi alla circolazione dei veicoli nella giornata di sabato 28 giugno 2025, quando si svolgerà la parata. Sotto il profilo della viabilità sono infatti previsti numerosi divieti di sosta a Milano e strade chiuse ad ampio raggio, scopriamo tutti i dettagli.

MILANO PRIDE 2025: PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE

Il percorso del Milano Pride 2025 partirà alle ore 15:00 di sabato 29 giugno con il ritrovo dei partecipanti in via Vittor Pisani davanti alla Stazione Centrale, e si concluderà intorno alle 18:00 all’Arco della Pace passando per piazza della Repubblica, viale Ferdinando di Savoia, viale della Liberazione, via Melchiorre Gioia, Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, via Francesco Crispi, Bastioni di Porta Volta, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, via Francesco Melzi d’Eril e corso Sempione. All’Arco della Pace ci sarà l’evento finale che durerà all’incirca fino alle 1:00 del mattino.

MILANO: STRADE CHIUSE E DIVIETI DI SOSTA PER IL MILANO PRIDE 2025

La chiusura delle strade e l’attivazione dei divieti di sosta nelle zone interessate dal passaggio del corteo saranno attuati sabato 28 giugno 2025 con le seguenti modalità:

dalle ore 8:00 del mattino chiusura al traffico di entrambe le carreggiate di via Vittor Pisani, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Duca d’Aosta.

Dalle 9:00 chiusura al traffico veicolare di viale Tunisia, da via Franchetti a piazza della Repubblica, e di viale Ferdinando di Savoia da piazza della Repubblica a piazza San Gioachimo.

chiusura al traffico veicolare di viale Tunisia, da via Franchetti a piazza della Repubblica, e di viale Ferdinando di Savoia da piazza della Repubblica a piazza San Gioachimo. Dalle ore 16:00 partenza della parata lungo l’itinerario descritto nel paragrafo precedente, con relativa chiusura al traffico delle strade interessate . Tutti i carri partecipanti alla parata, giunti in via Melzi d’Eril all’intersezione con corso Sempione, saranno deviati in corso Sempione carreggiata centrale in direzione della periferia, nel tratto compreso tra via Melzi d’Eril e via Massena, dove procederanno alle operazioni di disallestimento. Per questa ragione la carreggiata centrale di corso Sempione, nel tratto compreso tra via Melzi d’Eril e via Procaccini, rimarrà chiusa dalle 16:00 fino alle 24:00. Alle ore 20:00 circa giungerà in piazza Sempione la coda della manifestazione Alle ore 1:00 circa è previsto in piazza Sempione il termine dell’evento finale.

Alle ore 20:00 circa giungerà in piazza Sempione la coda della manifestazione Alle ore 1:00 circa è previsto in piazza Sempione il termine dell'evento finale. per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, a partire dalle ore 14:00, per permettere il passaggio della manifestazione, le linee tram 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14 e 33 e bus 43, 57, 60, 81 e 94 potranno subire rallentamenti, terminare prima del capolinea o cambiare temporaneamente direzione. Occorre considerate possibili maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito alle fermate. Aggiornamenti in tempo reale sulla app di ATM e sull'account X @atm_informa.

COME ARRIVARE AL MILANO PRIDE 2025

Chi fosse interessato a partecipare o ad assistere alla sfilata del Milano Pride 2025, può raggiungere il percorso, e in particolare il punto di partenza in via Vittor Pisani davanti alla Stazione Centrale, in diversi modi: