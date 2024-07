Milano: mozione per aumentare tariffe sosta delle auto più pesanti

Una mozione depositata da alcuni consiglieri della maggioranza di centrosinistra del Comune di Milano chiede di aumentare le tariffe di sosta delle auto più pesanti e ingombranti, sulla falsariga di Parigi. La proposta, destinata ovviamente a far discutere come tutte quelle che riguardano abitudini consolidate, nasce con lo scopo di migliorare il traffico e la qualità dell’aria in base al principio che ‘più spazio occupi, più paghi’.

MILANO: TARIFFE AUMENTATE DI DUE O TRE VOLTE PER I SUV (ANCHE ELETTRICI)?

La mozione, depositata e non ancora discussa in aula, del consigliere comunale del gruppo misto Enrico Fedrighini, firmata anche da consiglieri del PD e dei Verdi, impegna il sindaco Sala e la giunta di Milano a programmare una maggiorazione della tariffa della sosta su strada (strisce blu), da due o tre volte quella ordinaria, per i veicoli privati adibiti al trasporto passeggeri, indipendentemente dalla residenza o domiciliazione del proprietario, a partire da un peso superiore alle 1,6 tonnellate con motore termico o elettrico. Oltre al peso potrebbero considerarsi ulteriori elementi per definire la tariffazione maggiorata della sosta, come le dimensioni del veicolo.

Quindi, sorprendentemente, resterebbero coinvolti nell’aumento delle tariffe pure i proprietari di vetture 100% elettriche che parcheggiano negli stalli blu a pagamento (per i quali, al momento, la sosta è gratis). Insomma, la discriminante non sarebbe il grado di inquinamento dell’auto ma il suo ingombro. E un Suv, anche se elettrico, occupa lo stesso spazio di un Suv con motore termico.

CONSIGLIERE FEDRIGHINI: “MILANO È CONGESTIONATA, BASTA CON MISURE PALLIATIVE”

Il consigliere Fedrighini ha motivato la sua proposta spiegando che lo spazio urbano è uno spazio finito e che Milano risulta congestionata dal traffico privato in misura crescente: “Occorre mettere da parte le misure palliative e iniziare a usare, come avviene nel resto d’Europa, gli strumenti finalizzati a ridurre il traffico e potenziare la mobilità pubblica. Come, ad esempio, una maggiore tariffazione della sosta per i veicoli maggiormente impattanti per dimensioni ed effetti ambientali su scala urbana, destinando l’ammontare degli introiti al potenziamento del trasporto pubblico di superficie. Occorrerebbe anche potenziare Area C e Area B con misure che, anziché arricchire i rivenditori d’auto, rendano conveniente la condivisione del mezzo privato, come il car pooling“.

ASSESSORA GRANDI: “IDEALMENTE D’ACCORDO, CHI OCCUPA PIÙ SUOLO PUBBLICO PAGHI DI PIÙ”

Quante possibilità ci sono che questa mozione venga approvata, portando al raddoppio o addirittura alla triplicazione delle tariffe per sostare sulle strade di Milano? Ora è difficile dirlo, tuttavia la proposta ha già ricevuto l’importante endorsement dell’assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi, secondo cui è tutto sommato giusto che chi occupa più suolo pubblico, paghi di più: “Magari bisogna valutare se è un fatto di misure o di peso, ma credo che sia un’idea giusta. Così come i bar che occupano il suolo pubblico con i tavolini pagano una tassa in base allo spazio occupato, anche le auto dovrebbero farlo. È un’azione che va pensata bene ma sono idealmente d’accordo“.