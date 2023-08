Migliori auto per due o tre seggiolini bimbi: la lista 2023

Le migliori auto per il trasporto bambini e il montaggio dei seggiolini auto sono chiaramente quelle di dimensioni più grandi: trasportare due o tre seggiolini bimbi richiede spazio laterale sia per il montaggio, sia per l’accesso dei passeggeri ai posti liberi. Cars.com ha pubblicato il Rapporto 2023 sull’adattabilità delle nuove auto al montaggio dei seggiolini: ecco i risultati su 56 modelli, non tutti commercializzati in Italia, tra auto, SUV e MPV, con una lista specifica per le auto elettriche e plug-in più adatte per trasportare i bambini.

TEST MIGLIORI AUTO PER IL MONTAGGIO SEGGIOLINI BIMBI

Il progetto “Car Seat Checks” di Cars.com, avviato nel 2010 ha analizzato il montaggio dei seggiolini auto in oltre 700 veicoli fino ad oggi. Non sempre però le auto più recenti sono pensate per il montaggio dei seggiolini nelle posizioni più disparate. Ecco perché i ricercatori USA hanno valutato le differenti tipologie di installazione assegnando un voto da A a D nelle liste che pubblichiamo ai paragrafi successivi sulla base di queste valutazioni:

Latch : Ancoraggi inferiori e sistema top tether (nella seconda e/o terza fila);

: Ancoraggi inferiori e sistema top tether (nella seconda e/o terza fila); Infant : seggiolino per neonati rivolto all’indietro;

: seggiolino per neonati rivolto all’indietro; RFC : convertibile rivolta all’indietro;

: convertibile rivolta all’indietro; FFC : convertibile rivolto in avanti;

: convertibile rivolto in avanti; Booster : rialzo con schienale alto;

: rialzo con schienale alto; TRA: accesso in terza fila.

Per i test di valutazione delle migliori auto per seggiolini bimbi 2023, sono stati utilizzati un Chicco KeyFit (gruppo 0+ o fino a 13 kg), Graco Contender 65 Convertible (da 16 a 30 kg) e Graco TurboBooster (gruppo 2/3 da 15 a 36 kg). I tre seggiolini vengono installati nella seconda fila, con il rialzo dietro al guidatore e i seggiolini dietro il sedile del passeggero anteriore. Nei SUV e nei minivan a tre file, il seggiolino convertibile è rivolto in avanti e il seggiolino con rialzo nella terza fila.

SEGGIOLINI AUTO IN EUROPA: COSA CAMBIA DAL 1° SETTEMBRE 2023

Ricordiamo che in Europa, l’entrata in vigore della norma i-Size, ha introdotto la nuova direttiva di omologazione R129 con test più severi di impatto laterale, l’aggancio Isofix come unico sistema di installazione, l’identificazione del seggiolino più adatto in base all’altezza del bambino (e non più al peso) ed esteso fino a 15 mesi l’età in cui un bambino deve viaggiare contro il senso di marcia. È consigliabile comunque far viaggiare i bambini contro il senso di marcia almeno fino a 4 anni, per proteggerli meglio in caso di impatti frontali. La norma R-129 sarà obbligatoria per tutte le nuove omologazioni dal 1° settembre 2023 e dal 1° settembre 2024 si potranno vendere solo seggiolini auto i-size. Non ci sarà alcuna limitazione per chi ha acquistato un seggiolino omologato secondo la norma R44 prima di questa data. Approfondisci ulteriori informazioni nella guida completa al trasporto dei bambini in auto.

MIGLIORI AUTO PER IL MONTAGGIO SEGGIOLINI BIMBI 2023

Le migliori auto per trasportare bambini e in cui è più facile o previsto il montaggio di seggiolini in diverse posizioni con i punteggi più alti, tra i modelli in vendita in Italia ci sono:

BMW X1

Dodge Hornet ( Alfa Romeo Tonale in Italia)

( in Italia) Ford Escape ( Ford Kuga in Italia)

( in Italia) Honda CR-V

Honda HR-V

Land Rover Range Rover Sport

Nissan Rogue ( Nissan X-Trail in Italia)

( in Italia) Volkswagen Tiguan

Clicca l’immagine sotto per vedere in dettaglio la classifica.

MIGLIORI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE PER IL MONTAGGIO SEGGIOLINI BIMBI 2023

Audi E-Tron 2022-2023

Ford F-150 Lightning 2022

Kia EV6 2023

Lexus NX 350h 2023

Mercedes-Benz EQB 2023

Nissan Ariya 2023

Toyota bZ4X 2023

Toyota RAV4 Prime 2022

Toyota RAV4 Hybrid 2023

Volkswagen ID.4 2023

Clicca l’immagine sotto per vedere in dettaglio la classifica.

MIGLIORI AUTO PER TRASPORTARE 3 SEGGIOLINI BIMBI 2023