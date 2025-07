Migliori aree di servizio d’Europa: 3 sono in Italia. L’indagine TCS

In Europa ogni anno milioni di viaggiatori si muovono su quattro ruote tra vacanze, lavoro e trasporti e per questo motivo l’efficienza e la qualità delle aree di servizio rappresentano un indicatore fondamentale dell’accoglienza infrastrutturale di un Paese. Il focus centrale dell’indagine condotta dal Touring Club Svizzero (TCS) nella primavera del 2025, uno studio su scala internazionale che ha messo sotto la lente 150 aree di servizio in Svizzera, Francia, Italia e Spagna. Ecco quali sono le migliori aree di servizio autostradale.

L’INDAGINE TCS SULLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI IN 4 PAESI

La test del TCS sulle Aree di servizio 2025 ha valutato ciascuna struttura tenendo conto delle esigenze di una mobilità moderna e diversificata: non solo automobilisti, ma anche camperisti, famiglie con bambini, conducenti di veicoli elettrici e viaggiatori con animali domestici. Un esperto del TCS ha percorso oltre 14.000 chilometri in camper, accompagnato da un cane, per verificare direttamente la qualità dell’accoglienza, la disponibilità dei servizi e la funzionalità delle infrastrutture.

LE MIGLIORI AREE DI SERVIZIO SONO IN FRANCIA, LA SPAGNA RESTA INDIETRO

I risultati emersi tracciano un quadro piuttosto eterogeneo. La Francia si conferma all’avanguardia per quanto riguarda la concezione e la gestione delle aree di servizio: ben integrate nel paesaggio, moderne, pulite e pensate per un’utenza varia. Il TCS definisce esemplare il caso di Village Catalan, sull’autostrada A9, che con un punteggio del 98% si è aggiudicato il primato assoluto grazie a servizi completi, aree verdi, zona giochi e spazi per animali. Seguono a breve distanza Montélimar Est (91%) e Poitou-Charentes (90%), strutture che coniugano comfort e funzionalità in modo eccellente, secondo i valutatori.

All’estremo opposto, la Spagna si distingue per una qualità media decisamente insufficiente: solo una delle dieci aree analizzate ha superato il 50% di valutazione. Le strutture risultano spesso trascurate, scarsamente attrezzate e inadatte alle esigenze di chi viaggia in camper o con bambini. Fa eccezione l’area di Montseny (52%), che rappresenta un raro esempio di buona progettazione nel Paese iberico. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COME SONO LE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI IN ITALIA?

Secondo il TCS l’Italia si colloca in una posizione intermedia ma significativa, poiché offre alcune piacevoli sorprese accanto a carenze strutturali non trascurabili. Tra le 33 aree di servizio italiane valutate, si distinguono positivamente, grazie alla presenza di colonnine per la ricarica elettrica in autostrada, zone verdi curate, aree cani e un’organizzazione generale efficace:

Sillaro Ovest (87%);

(87%); Somaglia Ovest (71%) ;

(71%) Arda Ovest (71%);

Tuttavia, la qualità non è omogenea e le differenze tra Nord e Sud, così come tra singole tratte autostradali, restano marcate. Alcune strutture risultano ancora ancorate a una concezione antiquata del servizio: Cecina (19%), Rubicone Ovest (15%) e Foglia Ovest (11%) sono esempi emblematici di luoghi privi di infrastrutture per camper, senza aree gioco o servizi dedicati agli animali, e con segnaletica carente.

SVIZZERA: BUON LIVELLO MEDIO, MA SI PUO’ MIGLIORARE

In Svizzera, dove l’indagine era già stata effettuata nel 2024, il bilancio è positivo ma non privo di criticità. La Côte Lac, Neuenkirch West e Kemptthal raggiungono punteggi superiori all’80% grazie a servizi completi e ambienti accoglienti, mentre aree come Pratteln e Weinland deludono per l’assenza quasi totale di strutture pensate per i camperisti o per la ricarica dei veicoli elettrici.