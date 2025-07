Mezzi pubblici Milano: arriva il biglietto unico digitale

La città di Milano e l’intera Lombardia si preparano a una rivoluzione nel sistema di trasporto pubblico con l’introduzione del biglietto unico digitale, una novità annunciata dalla Regione e accolta con interesse mista a curiosità da cittadini, pendolari e turisti. Questo progetto promette infatti di semplificare gli spostamenti, rendendo i mezzi pubblici più accessibili, efficienti e sostenibili. Gestito da Aria SpA, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, il sistema punta a integrare autobus, treni, tram, metropolitane e persino i battelli in un’unica piattaforma digitale, eliminando la complessità di acquistare più biglietti per diversi operatori. Con un investimento di 106 milioni di euro, il biglietto unico digitale potrebbe davvero rappresentare un passo avanti verso una mobilità integrata e moderna, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e incentivare l’uso del trasporto pubblico.

UN BIGLIETTO PER TUTTI I MEZZI: COS’È E COME FUNZIONA

Il biglietto unico digitale permetterà dunque ai cittadini di utilizzare un solo titolo di viaggio, accessibile tramite un’app dedicata, per spostarsi su qualsiasi mezzo pubblico nella regione. Questo include autobus, tram, metropolitane, treni regionali e battelli, coprendo così l’intera rete di trasporto pubblico lombardo. Il funzionamento sarà semplice: l’utente validerà il biglietto all’ingresso e all’uscita di ogni mezzo tramite l’app, e il sistema, basato sulla logica del “best fare”, calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente in base alla tratta percorsa. Questo eliminerà la necessità di acquistare biglietti separati per ogni operatore, come accade oggi per chi combina, ad esempio, treni regionali e mezzi ATM. Inoltre, per garantire l’accessibilità a tutte le categorie di utenti, il biglietto digitale potrà essere convertito in formato cartaceo, rispondendo così alle esigenze di chi preferisce soluzioni tradizionali.

VANTAGGI DEL BIGLIETTO UNICO DIGITALE

L’introduzione del biglietto unico digitale risponde a un’esigenza sentita soprattutto dai pendolari, che spesso devono acquistare più biglietti per completare un singolo tragitto, ad esempio combinando treni e metropolitane. Questo sistema non solo semplifica l’esperienza di viaggio, ma promuove anche una mobilità più sostenibile, riducendo la dipendenza dai mezzi privati e contribuendo a decongestionare il traffico urbano. Anche per i turisti, il biglietto unico rappresenta una soluzione pratica per esplorare Milano e i suoi dintorni senza doversi districare tra tariffe e operatori diversi. Grazie all’uso di big data e intelligenza artificiale, il sistema ottimizzerà i collegamenti in base ai flussi di utenza, migliorando l’efficienza dei trasporti e rendendo più agevoli gli spostamenti verso destinazioni chiave come gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio. Inoltre, il calcolo automatico del “best fare” garantirà trasparenza e risparmio, eliminando il rischio di pagare più del necessario.

QUANDO ARRIVERÀ: TEMPI E FASI DI IMPLEMENTAZIONE

Il progetto del biglietto unico digitale entrerà nella fase di sperimentazione nella seconda metà del 2026, con un focus iniziale sull’area metropolitana di Milano e Monza, dove operano i sistemi tariffari IVOL, IVOP e STIBM. Durante questa fase, il sistema digitale coesisterà con i tradizionali biglietti cartacei, per garantire una transizione graduale. L’obiettivo è raggiungere la piena operatività entro il 2028, quando il biglietto unico digitale dovrebbe diventare lo standard per l’intera regione Lombardia. Il progetto, che beneficia di un investimento significativo, include anche miglioramenti infrastrutturali come nuove fermate, corsie preferenziali e l’aggiornamento dei sistemi informativi. La sperimentazione e l’implementazione graduale permetteranno di testare l’efficacia della piattaforma e di apportare eventuali correzioni, con l’ambizione di fare della Lombardia un modello di innovazione nella mobilità a livello internazionale.