Mercato auto nuove: -8% in Italia a novembre

A novembre il mercato auto nuove in Italia continua a rallentare, come le immatricolazioni diesel e metano: ecco i 10 modelli più venduti in Italia

Il mercato auto nuove in Italia ha registrato a novembre 2020 solo 138.405 immatricolazioni, cioè l’8,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Si azzera così l’impulso degli incentivi auto ecologiche che hanno risollevato le vendite dopo l’estate. Ecco cosa dicono i dati elaborati da ANFIA e le 10 auto più vendute in Italia a novembre 2020.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE

Nei primi 11 mesi del 2020 il mercato dell’auto conta, 1.261.802 immatricolazioni, un calo del -29% rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2019. Il mese di novembre non è da meno, lontano da quel trend positivo che si era visto alle riaperture estive. Secondo l’elaborazione dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica su dati del MIT, le auto diesel continuano a diminuire. Le vetture diesel, nel mese di novembre, si riducono del -29% e rappresentano il 28% del mercato. Le auto a benzina calano del -37% nel mese e del 38% nel cumulato e rappresentano il 31% del mercato. Le auto ad alimentazione alternativa raddoppiano anche nel mese di novembre, +111%: GPL +14%; ibride mild e full +204%; elettriche +341,5%.

VENDITE DEI BRAND AUTO ITALIANI

Le marche italiane, nel complesso, totalizzano nel mese 35.226 immatricolazioni (+2,3%), con una quota di mercato del 25,5% (era 22,8 a novembre 2019). Nel cumulato da inizio 2020, le immatricolazioni complessive sono 304.820 unità (-28,7%), con una quota di mercato del 24,2%. I brand di FCA (incluso Maserati) totalizzano 34.746 immatricolazioni nel mese (+1,6%), con una quota di mercato del 25,1% (22,7% a novembre 2019). Andamento positivo per i brand Jeep (+18%) e Maserati (+48,8%). Bene anche Ferrari (+81,8%). Nei primi undici mesi del 2020, i marchi di FCA totalizzano 300.909 autovetture immatricolate, con un calo del -28,9%. Clicca per vedere l’immagine a tutta larghezza.

LE 10 AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE

Nella Top10 delle auto vendute in Italia a novembre 2020 i modelli FCA soprattutto ibridi si piazzano nella parte alta, come era prevedibile. Sono 5 i modelli del Gruppo Fiat-Chrysler più venduti: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500, Jeep Compass e Jeep Renegade. Clicca per vedere l’immagine a tutta larghezza.