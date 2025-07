Malpensa Express: aumento biglietto dal 1° agosto 2025

Proprio in coincidenza con l’inizio del mese dedicato alle vacanze, aumenta il biglietto del Malpensa Express, il treno veloce che collega l’aeroporto di Malpensa con il centro di Milano. La tariffa del tragitto di sola andata, già piuttosto cara (13 euro per un viaggio di poco più di mezzora), dal 1° agosto 2025 salirà infatti a 15 euro per tratta. Ancora nessuna notizia, invece, sulla rimodulazione del biglietto A/R che gode di un’agevolazione. L’aumento è stato deciso dalla Regione Lombardia che dà in gestione a Trenord il servizio aeroportuale.

QUANTO AUMENTA IL BIGLIETTO DEL MALPENSA EXPRESS?

Dunque, da venerdì 1° agosto 2025 il biglietto del Malpensa Express costerà di più: si passa da 13 a 15 euro per il tragitto da Milano all’aeroporto principale della città, o viceversa. La decisione deriva dalla delibera approvata il 7 luglio scorso dalla Regione Lombardia, che ha ridefinito le tariffe dei servizi ferroviari con origine, destinazione o transito nella stazione di Malpensa Aeroporto, che sono svolti da Trenord in concessione dalla Regione. Ma è quest’ultima che fissa i costi e la programmazione generale del servizio.

TRENORD: PRIMO AUMENTO IN 9 ANNI, TARIFFA RESTA TRA LE PIU BASSE IN EUROPA

Da Trenord fanno comunque sapere che si tratta del primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l’ora è la più bassa d’Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l’aumento salirà soltanto a 0,31. L’aumento del biglietto del Malpensa Express, sempre secondo Trenord, aiuterà un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti. Tra l’altro proprio in questi giorni sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa Aeroporto saranno in servizio nuovi treni Caravaggio, adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell’anno c’è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del +4% rispetto al 2024.

OPPOSIZIONE ATTACCA: AUMENTO BIGLIETTO DISINCENTIVA USO DEL TRASPORTO PUBBLICO

Di tutt’altro tenore il commento del consigliere regionale PD Samuele Astuti, secondo cui la giunta della Lombardia ha deciso di fare un ‘bel regalo estivo’ a chi parte per le vacanze e soprattutto a chi sceglie il treno. “Una decisione grave“, ha detto il consigliere dem, “che continua l’opera sistematica della Regione Lombardia per disincentivare l’uso del trasporto pubblico a vantaggio dell’automobile. Aumentare il costo di un servizio strategico per i collegamenti con l’aeroporto, anziché potenziarlo o incentivarlo, è l’ennesima dimostrazione di quanto questa giunta sia ancora indietro rispetto a qualsiasi idea di mobilità sostenibile, proprio in un momento in cui la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento dovrebbero essere una priorità assoluta“.