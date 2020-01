Le città italiane con più traffico auto nel 2019

Il traffico auto congestiona centinaia di città nel mondo: ecco la classifica delle città da evitare se non amate il caos e le città italiane con più traffico del 2019

Il traffico auto è una caratteristica che accomuna 416 città di 57 nazioni nel mondo e nella classifica delle città più congestionate l’Italia è “solo” 43 esima nel mondo. Ecco la classifica delle città italiane con più traffico auto e quanto tempo abbiamo passato nel traffico nel 2019.

I PERIODI DELL’ANNO CON PIU’ O MENO TRAFFICO NELLE CITTA’

I picchi di traffico nelle città italiane si concentrano in media nelle feste di Natale, quando si corre alla ricerca dei regali o ci si sposta per gli auguri. Se invece aspettate il momento meno caotico per città non turistiche allora ferragosto e il giorno con meno traffico in assoluto. Lo dice il rapporto TomTom Traffic Index che ha confermato Roma, come la città italiana più congestionata dello stivale. A Roma gli automobilisti hanno passato in media 7 giorni e 4 ore nel traffico, meglio del 2018 quando impiegavano 5 ore in più. Tante, eppure Roma è solo al 43esimo posto nella classifica mondiale delle città con più traffico.

LE CITTÀ ITALIANE CON PIÙ TRAFFICO

Gli automobilisti italiani nel 2019 hanno trascorso in media 5 giorni e 13 ore nel traffico, nelle ore di punta. Dopo Roma, il traffico nelle città italiane più congestionate vede in testa Palermo, Napoli, Messina e Milano. Torino – secondo il rapporto TomTom – è la città con il maggiore aumento del traffico rispetto al 2018. Mentre Nessuna città ha fatto particolari progressi, il traffico è diminuito del-1% a Roma, Messina, Genova e Modena. Ma è possibile fare qualcosa per contribuire a ridurre il traffico, senza lasciare l’auto a casa quando serve davvero? “Ciascuno di noi può attuare dei piccoli accorgimenti che possono avere un grande impatto. – secondo Luca Tammaccaro, Vice President Global di TomTom – pianificare il tragitto prima di partire cercando anche strade alternative, fidarsi della tecnologia dei propri sistemi di navigazione in real time”.

LE CITTÀ CON PIÙ TRAFFICO AL MONDO NEL 2019

A livello globale, il traffico auto è aumentato in 239 città (57%) tra il 2018 e il 2019 e solo 63 città su 416 mostrano miglioramenti degni di nota. Tra le città più congestionate al mondo Balgalore è la più critica: le auto passano il 71% del tempo ferme nel traffico. Nella classifica globale ci sono poi Manila (71%); Bogotà (68%); Mumbai (65%); Pune (59%) tra le 5 città più trafficate al mondo. Tra le città con più traffico in Europa invece l’area di Mosca (59%) è definita la peggiore da guidare, poi Istanbul (), Kiev (53%), Bucharest (52%) e San Pietroburgo (49%).