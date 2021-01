Le auto usate più longeve per Marca e Modello: la Top 10

L’età media delle auto usate più longeve supera i 15 anni specialmente se si tratta di modelli giapponesi, ma soprattutto ibridi. La Top 10 dei modelli USA

Le auto usate più longeve che gli automobilisti guidano per almeno 15 anni o più da un’indagine USA sono giapponesi. Ma la sorpresa più inaspettata, al di là della nazionalità, è che l’auto in media più guidata è un’ibrida. E’ quanto emerge da un’indagine sulle auto che i guidatori tendono ad utilizzare più a lungo prima di cambiarle. Ecco la Top 10 delle auto usate più longeve guidate negli USA e vendute nel 2020.

LE AUTO PIÙ LONGEVE CON OLTRE 15 ANNI NEGLI USA

Secondo l’indagine di un noto motore di ricerca di veicoli usati, le prime 10 auto usate più longeve che i proprietari conservano per almeno 15 anni sono esclusivamente giapponesi e prevalentemente Toyota. L’indagine ha analizzato oltre 660.000 auto usate immatricolate tra il 1981 e il 2005 e vendute nel 2020. Per ogni modello sono state considerate solo le vetture acquistate nuove e vendute dal primo proprietario. Per restringere l’ampiezza dell’indagine sono state individuate le aree metropolitane con la più alta percentuale di auto usate possedute per almeno 15 anni dall’immatricolazione. Nelle 10 aree con la più alta densità di veicoli con almeno 15 anni è stata poi assegnata anche una percentuale rispetto alla media del veicolo nel parco circolante. Ecco i dati sulle auto più longeve negli USA per marca, modello e segmento.

LA TOP 10 DELLE AUTO USATE PIÙ LONGEVE

Al primo posto nella Top 10 delle auto usate più longeve c’è la Toyota Prius, che è utilizzata per almeno 15 anni 2,2 volte più della media. In media circa il 6% dei proprietari che hanno venduto l’auto nel 2020 l’ha guidata per almeno 15 anni; nel caso della Toyota Prius la percentuale sale al 13,7%. Questo dato conferma in qualche modo la longevità delle batterie per auto elettriche e ibride. Il mercato dominato da pickup e monovolumi quindi dà ragione ai Costruttori asiatici sull’affidabilità. Ma bisogna scendere fino al 6^ posto per trovare un’altra auto più europea, ma sempre giapponese: la Honda CR-V. Clicca l’immagine sotto per vedere a tutta larghezza la Top 10 delle auto usate 2020 più longeve negli USA.

I BRAND DI AUTO USATE PIÙ LONGEVE CON OLTRE 15 ANNI

Guardando invece ai brand delle auto usate con oltre 15 anni di età vendute nel 2020, Chrysler è l’intrusa tra le asiatiche, nella seconda metà della classifica. Perché non ci sono auto di lusso o europee? “I marchi di lusso sono spesso noleggiati”, spiega il report dell’indagine. Tra le aree metropolitane con la più alta percentuale di veicoli usati con oltre 15 anni ci sono:

– Washington: 29% – Toyota Prius;

– San Francisco: 26,4% – Toyota Prius;

– San Diego: 21,8% – Toyota Tundra;

– Los Angeles: 20,8% – Toyota Sequoia;

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.