Le Auto più rubate negli USA: le Tesla non le tocca (quasi) nessuno

L’indagine sui furti di auto negli Stati Uniti dell’Istituto assicurativo HLDI ha rivelato alcune tendenze interessanti e mette al sicuro le auto elettriche. Per le auto tradizionali a combustione, i ladri non fanno differenze di gusto: le auto più rubate sono modelli premium e più popolari. Le Kia e Hyundai, ad esempio, sono tra le auto più rubate per l’assenza di un sistema antifurto efficace che ha richiesto un mega richiamo. Dall’indagine emerge anche un’altra conferma: le auto elettriche sono snobbate dai ladri. In cima alla classifica delle auto meno rubate ci sono infatti le Tesla, ma anche altre. Ecco tutti i dettagli dell’indagine.

HLDI INDAGA SULLE AUTO PIU’ RUBATE NEGLI USA: ELETTRICHE POCO ATTRAENTI

Potremmo dire che le iconiche muscle car Dodge attraggono i ladri come le Fiat Panda in Italia. In particolare la Dodge Charger SRT Hellcat e la Dodge Charger HEMI, sono in testa nella classifica dei veicoli più rubati negli USA secondo i dati dell’Highway Loss Data Institute (HLDI). Le richieste di risarcimento per furto delle Charger SRT Hellcat sono risultate oltre 60 volte superiori alla media per tutti i modelli immatricolati tra il 2020 e il 2022. Al secondo posto c’è la Charger HEMI che ha fatto registrare richieste di furto oltre 20 volte superiori alla media. HLDI ha analizzato le richieste di risarcimento per furto avanzate dagli automobilisti americani, considerando solamente quelle in cui era stato sottratto l’intero veicolo. Negli USA, come in molti altri Paesi è diffuso anche il furto parziale di parti di auto, i cui risarcimenti sono stati esclusi dal report. Tra le 20 auto più rubate negli USA, ci sono eccezionalmente anche le popolari Kia, per una recente vulnerabilità dell’Immobilizer. Ecco una sintesi dell’indagine e di seguito le classifiche delle auto più rubate, raccontata nel video qui sotto da Matt Moore, vicepresidente senior di HLDI.

Le muscle car Dodge Charger Hellcat ed HEMI, sono in testa ai modelli più rubati.

Hyundai – Kia , a causa di problemi all’immobilizer, sono state attaccate negli ultimi mesi dai ladri.

, a causa di problemi all’immobilizer, sono state attaccate negli ultimi mesi dai ladri. Solo 6 auto su 20 sono elettriche , ma con un rischio di furto molto più basso rispetto alla media, nonostante la numerosità delle Tesla in circolazione e le difficoltà a reperire ricambi.

, ma con un rischio di furto molto più basso rispetto alla media, nonostante la numerosità delle Tesla in circolazione e le difficoltà a reperire ricambi. Le Volvo sono tra le auto meno rubate , mentre l’Infiniti Q50 è una presenza stabile dal 2014 tra le auto più rubate.

sono , mentre dal 2014 tra le auto più rubate. 6 auto su 20 sono prodotte da General Motors; 4 da Stellantis; 4 da Kia; 3 da Honda; 2 da Land Rover; 2 da BMW.

LE 20 AUTO PIU’ RUBATE NEGLI USA

Dodge Charger SRT Hellcat Dodge Charger HEMI Infiniti Q50 Dodge Challenger Land Rover Range Rover 4WD Kia Sportage Land Rover Range Rover Sport 4WD Kia Sportage 4WD Honda CR-V 4WD BMW X6 4WD Kia Rio Kia Forte Ford F-350 SuperCrew 4WD BMW X7 4WD Ford F-250 SuperCrew 4WD Honda Accord Ram 3500 Doppia cabina 4WD Infiniti Q50 4WD Nissan Maxima Honda CR-V

LE 20 AUTO MENO RUBATE NEGLI USA