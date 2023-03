Incidenti nei cantieri stradali: 31 vittime nel 2022

I lavori in corso su strade e autostrade continuano a rappresentare un forte fattore di rischio per la sicurezza stradale se è vero che nel 2022 gli incidenti nei cantieri stradali hanno provocato ben 31 vittime e 128 feriti. Numeri leggermente in calo rispetto al 2021 ma comunque significativi. Ovviamente la regione con più sinistri, insieme al Piemonte, è risultata la Liguria, che sconta una presenza di cantieri decisamente superiore alla media, con tutti i disagi che ne conseguono (e che chi frequenta le arterie liguri conosce molto bene).

INCIDENTI STRADALI A CAUSA DEI CANTIERI: NEL 2022 104 SINISTRI GRAVI E 31 VITTIME

La statistica sugli incidenti stradali causati dalla presenza di cantieri è stata realizzata dall’Osservatorio ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), che nel 2022 ha registrato 104 sinistri con vittime o feriti (-16,1% rispetto ai 124 del 2021) durante i quali 31 persone sono morte (-18,4% sul 2021) e 128 sono rimaste ferite (-21%). Fra le 31 vittime 8 erano operai o cantonieri che lavoravano nel cantiere. 104 incidenti gravi in un anno solare possono persino sembrare pochi ma in realtà sono tantissimi se pensiamo che i cantieri stradali dovrebbero essere aperti in piena sicurezza, rispettando norme molto rigide sia per gli operai al lavoro che per i veicoli in transito, ma evidentemente spesso non è così.

INCIDENTI STRADALI NEI CANTIERI: QUASI TUTTI EVITABILI

Tornando ai numeri sugli incidenti nei cantieri stradali del 2022, 51 sono avvenuti sulle autostrade o strade a carreggiate separate e 53 sulle strade ordinarie. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio ASAPS, dei 104 episodi gravi la quasi assoluta totalità dei sinistri sono stati causati dalla velocità, dalla distrazione e dalla mancata distanza di sicurezza. Significa che guidando con maggiore attenzione e prudenza si potevano evitare tante morti. Non a caso 1 solo incidente ha avuto all’origine l’uso di alcol o droga. In 24 incidenti, pari al 23,1% degli eventi, è stato coinvolto un mezzo pesante.

INCIDENTI STRADALI NEI CANTIERI: LE REGIONI PIÙ COINVOLTE

Ma dove sono principalmente accaduti questi incidenti? Come già anticipato, su 104 sinistri gravi 17 si sono verificati in Liguria e in Piemonte. A seguire Marche ed Emilia Romagna con 10, il Veneto con 7, la Toscana con 6, il Lazio, la Sicilia e l’Umbria con 5, il Trentino Alto Adige, la Puglia e la Lombardia con 4, la Sardegna con 3, la Valle d’Aosta, la Campania e l’Abruzzo con 2 e infine la Calabria con 1. Sappiamo dunque quali sono le regioni in cui occorre prestare particolare attenzione ai cantieri stradali.