Incentivi Lazio 2023 per taxi e NCC: fino a 10.000 € per auto

Sono ancora disponibili gli incentivi Lazio 2023 per taxi e NCC, nell’ambito dell’iniziativa del governo regionale per sostenere il rinnovo dei veicoli impiegati per l’autoservizio pubblico non di linea mediante l’acquisto di auto con alimentazioni a basso impatto ambientale e, se del caso, con accesso per sedie a rotelle. Le domande si possono inviare fino all’esaurimento della dotazione finanziaria stabilita, vediamo come procedere.

INCENTIVI LAZIO 2023 TAXI E NCC: COSA SI PUÒ ACQUISTARE

Il bando ‘Trasporto sostenibile – Taxi e NCC più verdi e inclusivi’ ha una dotazione finanziaria di 2.078.999 euro e consente l’acquisto agevolato di veicoli M1 (le comuni autovetture) con le seguenti caratteristiche:

destinazione d’uso ‘servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone’, associati a una licenza o autorizzazione rilasciata da un Comune del Lazio per l’esercizio di servizio di Taxi o NCC. Non sono in ogni caso agevolabili veicoli in numero superiore al numero di licenze o autorizzazioni di cui è titolare il beneficiario al momento della presentazione della domanda;

e servizio di per trasporto di persone’, associati a una licenza o autorizzazione rilasciata da un Comune del Lazio per l’esercizio di servizio di Taxi o NCC. Non sono in ogni caso agevolabili veicoli in numero superiore al numero di licenze o autorizzazioni di cui è titolare il beneficiario al momento della presentazione della domanda; motore a trazione elettrica anche non esclusiva (full electric o ibridi elettrici) o alimentato con CNG (metano) anche non in via esclusiva (mono o bifuel), rientrante in ogni caso nel limite massimo di emissioni CO2 pari a 135 g/km WLTP.

È ammissibile solo l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica, anche in leasing, immatricolati a nome del beneficiario per la prima volta in Italia per effetto dell’acquisto tramite gli incentivi Lazio. Non sono ammissibili le auto a km 0.



INCENTIVI PER TAXI E NCC NEL LAZIO: SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari sono i titolari di taxi o NCC, vale a dire persone fisiche o giuridiche titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in entrambi i casi regolarmente rilasciata da un Comune del Lazio (compresa Roma Capitale) e non sospesa o revocata.

In caso di licenze o autorizzazioni conferite in cooperativa, il beneficiario del contributo è il titolare originario conferente o la cooperativa conferitaria, a seconda di chi dei due abbia l’onere di acquistare i veicoli per l’esercizio del servizio.





INCENTIVI AUTO LAZIO 2023 PER TAXI E NCC: IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è a fondo perduto con importo che varia a seconda del livello di emissioni CO2 (WLTP) di ciascun veicolo acquistato:

fascia 0-20 g/km: 10.000 euro

fascia 21-60 g/km: 7.000 euro

fascia 61-135 g/km: 5.000 euro.

Nel caso di autovetture con il codice carrozzeria SH è previsto un contributo aggiuntivo pari a 5.000 euro per l’allestimento dell’accesso per sedie a rotelle.

A ciascun beneficiario non può essere comunque concesso un contributo pari o superiore a 100.000 euro nel caso in cui la domanda presentata riguardi una persona giuridica e l’acquisto di più veicoli agevolabili.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione previa presentazione del documento unico di circolazione che attesti l’acquisto con le caratteristiche previste dal bando.



INCENTIVI LAZIO 2023 TAXI E NCC: COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande per gli incentivi Lazio 2023 taxi e NCC devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online GeCoWEB Plus, a cui si accede con credenziali SPID, CIE o TS-CNS.

Una volta effettuato l’accesso, il richiedente o un suo incaricato deve compilare l’apposito formulario, allegando le dichiarazioni e i documenti richiesti. Tra questi devono esserci il preventivo o il contratto di acquisto vincolante, se già disponibile, per l’acquisto di uno o più veicoli, rilasciati da un concessionario o rivenditore autorizzato, nonché la copia della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio

del servizio NCC.

Per il completamento della procedura è necessario avere sia la firma digitale che un indirizzo PEC.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo all’apposita sezione sul portale istituzionale della Regione Lazio che tra le altre cose contiene il bando integrale degli incentivi per taxi e NCC 2023.