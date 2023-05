Incendi veicoli elettrici: 106 in Svezia nel 2022. Il bilancio ufficiale

Le statistiche sugli incendi dei veicoli elettrici, quindi autovetture, trasporto leggero, pesante, bici elettriche, overboard e monopattini elettrici sono ancora poco diffuse. I trend più significativi sono stati pubblicati dai Vigili del Fuoco di New York e dai pompieri di Londra che hanno lanciato l’allarme sull’impennata di incendi con e-bike. Un nuovo bollettino aggiornato è stato pubblicato anche dall’Agenzia svedese per le emergenze civili (MSB) che fa il bilancio degli incendi di veicoli elettrici nel 2022. Ecco i dati in dettaglio.

INCENDI VEICOLI ELETTRICI IN SVEZIA: BILANCIO MSB 2022

Secondo i dati pubblicati dalla Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, un’agenzia del Ministero della Giustizia responsabile della sicurezza pubblica e della gestione delle emergenze, nel 2022 sono stati registrati 106 incendi con vari mezzi di trasporto elettrici. Il bollettino dell’MSB, cita veicoli alimentati interamente o parzialmente con energia elettrica, quindi sono incluse le auto ibride Plug-in. Nel dettaglio, gli interventi dei vigili del fuoco svedesi per incendi di veicoli elettrificati hanno riguardato:

23 autovetture elettrificate (Personbil);

(Personbil); 38 monopattini elettrici (Sparkcykel);

(Sparkcykel); 20 biciclette elettriche (Cykel).

E’ interessante vedere che nel bilancio il totale dei veicoli elettrici che si incendiano durante la guida, quando sono in ricarica o per altre cause non individuate. Gli incendi totali ai veicoli elettrici durante la ricarica (38) sono quasi il triplo rispetto a quelli durante la guida (14) e insieme sono circa uguali a quelli per cause sconosciute. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza. Puoi approfondire in questa sezione le soluzioni oggi in commercio per gli incendi con batterie al litio.

TREND INCENDI VEICOLI ELETTRICI SVEZIA PER CATEGORIA

Il rapporto specifica che in alcuni casi le auto elettriche parcheggiate o in ricarica potrebbero essere state coinvolte in incendi generati da altri veicoli o da guasti della rete elettrica e da incendi originati da edifici o che si sono propagati anche agli edifici. Nell’ultimo triennio, con la maggiore diffusione delle auto elettrificate in circolazione il numero totale di incendi registrati con veicoli elettrici in Svezia ha avuto una progressione di 38 nel 2018; 57 nel 2019; 76 nel 2020; 94 nel 2021; 106 nel 2022. Il maggior numero di incendi è attribuito a:

hoverboard (20 nel 2018);

(20 nel 2018); bici elettriche e hoverboard (rispettivamente 15 e 14 nel 2019);

(rispettivamente 15 e 14 nel 2019); bici elettriche e auto elettriche (rispettivamente 23 e 20 nel 2020);

(rispettivamente 23 e 20 nel 2020); scooter elettrici e auto elettriche (rispettivamente 24 nel 2021).

I VEICOLI PIU’ COINVOLTI NEGLI INCENDI IN SVEZIA DAL 2018 AL 2022

Secondo i dati pubblicati dall’agenzia svedese della pubblica sicurezza, su 371 incendi di veicoli elettrici rilevati dal 2018 al 2022, la micromobilità (e-bike, monopattini, hoverboard). Le auto elettriche ricaricabili sono la seconda categoria di veicoli più coinvolta (81 casi registrati) assieme alle bici elettriche), dopo gli scooter elettrici (86 casi dal 2018 al 2022). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.