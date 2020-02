Il premio Best Engines va anche a un’auto elettrica: quali sono i 10 motori migliori per auto 2020 da scegliere secondo una classifica USA

I 10 motori migliori per auto del 2020 sono stati premiati da una giuria di giornalisti USA specializzati dopo aver provato le auto per almeno 2 mesi. Tra i motori migliori per un’auto, la classifica Best Engine, anche quest’anno riserva un posto d’onore per un motore elettrico. Ecco tutti i dettagli, i numeri e l’elenco dei 10 motori auto migliori 2020.

MOTORI E CILINDRATA, PIU’ GRANDI E PIU’ IBRIDI O ELETTRICI

Nell’elenco dei 10 migliori motori auto 2020 mancava un motore superiore a 6 litri dal 2015, da quando il paradigma cilindrata-motori si è convertito progressivamente a cubature più parche. Gli appassionati di muscle car saranno sicuramente entusiasti sapendo che per la giuria di Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2020, il motore della Chevrolet Corvette Stingray è tra i 10 migliori del 2020. Il motore V8 6.2L OHV spiazza il motore la Chevrolet Bolt elettrica eletto nel 2018. Parlando di elettriche la giuria ha premiato quest’anno la Hyundai Kona EV per il suo propulsore da 150 kW.

I 10 MOTORI MIGLIORI PER AUTO 2020

Tra i 10 migliori motori 2020 molti sono sicuramente più “a loro agio” sul mercato americano che europeo, ma la classifica dimostra che sempre più propulsori ibridi superano la critica del settore. Daimler con il motore 3.0L 48V Turbo I-6 della Mercedes GLE 450 ed FCA con il motore 3.6L 48V eTorque del RAM 1500 hanno un sistema microibrido 48V. Entrambi i motori infatti utilizzano al posto del tradizionale alternatore un generatore che “assiste” il motore a combustione per abbattere consumi ed emissioni. E’ curioso notare come dal 2015, anno in cui fu premiato anche l’Ecoboost Ford, non si è mai più scesi al di sotto della cilindrata di 1,4 litri. Ecco di seguito l’elenco completo dei 10 motori migliori per auto del 2020.

– BMW 3.0L DOHC Turbocharged I-6 (BMW M340i)

– Daimler 3.0L DOHC 48V Turbo I-6 (Mercedes-Benz GLE450)

– FCA 3.6L DOHC 48V eTorque V-6 (Ram 1500)

– Ford 2.3L DOHC High Performance Turbo 4-Cyl. (Mustang)

– GM 3.0L DOHC Turbodiesel I-6 (GMC Sierra)

– GM 6.2L OHV V-8 (Chevrolet Corvette Stingray)

– Honda 2.0L DOHC Atkinson i-VTEC 4-Cyl./HEV (Accord Hybrid)

– Hyundai 150-kW Propulsion System (Kona EV)

– Hyundai 1.6L DOHC Turbocharged 4-Cyl. (Sonata)

– Nissan 2.0L DOHC VC-Turbo 4-Cyl. (Altima)

CURIOSITA’ SUL PREMIO MOTORE MIGLIORE DELL’ANNO 2020

Il titolo “10 Best Engines & Propulsion Systems” è stato cambiato dal 2020 proprio per aprire a tutti i sistemi di propulsione, benché le auto ibride fossero già candidate e premiate nelle edizioni precedenti. La giuria di Ward’s valuta ogni auto per un periodo di 2 mesi considerando criteri oggettivi e soggettivi di analisi. Per poter essere inserito nella rosa dei motori migliori candidati, l’auto deve essere in listino almeno entro il primo trimestre dell’anno e con un prezzo base non superiore a 60 mila dollari.